من المقرر أن يعود برنامج Valkyrie LMH مع شراكة Aston وHeart of Racing

بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف، من المقرر إعادة تنشيط برنامج Valkyrie LMH من خلال شراكة بين Aston Martin وفريق Heart of Racing ومقره الولايات المتحدة. يقال إن Aston Martin وHeart of Racing يقتربان من صفقة لجلب سيارة Valkyrie LMH إلى المضمار في عام 2021.

تجري أستون مارتن محادثات مع الموردين وتقوم بتجميع فريق للإشراف على البرنامج، بما في ذلك المدير الهندسي السابق لفريق ويليامز للفورمولا 1 آدم كارتر. في حين أن أستون مارتن لم تؤكد إحياء Valkyrie LMH، فقد أكدت الشركة على جيناتها الخاصة بسباقات السيارات الرياضية والتزامها بتقييم الخيارات في مشهد رياضة السيارات المتطور.

أعرب مدير فريق Heart of Racing إيان جيمس عن رغبة الفريق في الانتقال إلى الدرجة الأولى في سباقات السيارات الرياضية الدولية لكنه ذكر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو التوقيع عليه بعد. توسعت لعبة Heart of Racing بالفعل لتشمل بطولة العالم للتحمل (WEC) مع أستون مارتن هذا العام.

ومن المتوقع أن تتنافس سيارة السباق Valkyrie في كل من WEC والاتحاد الدولي لرياضة السيارات (IMSA). سيتم تشغيل السيارة بمحرك V6.5 سعة 12 لتر تم تطويره بالتعاون مع Cosworth، على غرار المحرك المستخدم في نسخة الشارع من Valkyrie.

تم تعليق برنامج Valkyrie عندما تم دمج سيارات LMDh المعتمدة على LMP2 في قسم Hypercar في WEC. ومع ذلك، قررت أستون مارتن إحياء البرنامج بعد تلميحات من لورانس سترول، مالك أستون مارتن، حول عودة رفيعة المستوى إلى لومان.

وكانت آخر مشاركة لأستون مارتن في الفئة العليا في لومان مع سيارة AMR-One ذات السقف المفتوح LMP1 في عام 2011. ويعد برنامج Valkyrie منفصلاً عن عملية Aston Martin Racing التي طورت سيارة DBR1/2 P1 كوبيه المستندة إلى Lola.

مصادر:

- رياضة السيارات