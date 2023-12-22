الكويكب 2018 YJ2 يقترب من الأرض بينما تضيء التوهجات الشمسية السماء

إن عشاق علم الفلك والعلماء على حد سواء مفتونون بالأحداث السماوية الأخيرة التي تكشفت في عالمنا. في حين أن الكويكب 2018 YJ2، الذي يبلغ عرضه 480 قدمًا، يندفع نحو الأرض بسرعة مذهلة، فإن تأثيره المحتمل يظل موضوعًا للمراقبة والدراسة عن كثب. وفي الوقت نفسه، استحوذ النمو السريع لبقعة شمسية ضخمة تسمى AR3529 على اهتمام العالم، لأنه يطرح احتمال حدوث توهج شمسي من الفئة X مع آثار بعيدة المدى.

وقد أدى الحجم الهائل لـ AR3529 إلى تضاعف حجمه أربع مرات في غضون 48 ساعة فقط، مصحوبًا بمجال مغناطيسي متطاير يُعرف باسم "فئة دلتا". تثير إمكانات هذا المجال المغناطيسي للتوهج الشمسي من الفئة X مخاوف بشأن تعطيل اتصالات الأقمار الصناعية، والملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وحتى فشل شبكة الكهرباء. ومع مواجهة AR3529 مباشرة نحو الأرض، لا يمكن الاستهانة بمخاطر العواصف المغناطيسية الأرضية وتأثيرها على التكنولوجيا والبنية التحتية. يراقب المجتمع العلمي، جنبًا إلى جنب مع المتنبئين بالطقس الفضائي، بعناية تقدم AR3529 أثناء تطوره.

وبينما كان النشاط الشمسي منخفضًا نسبيًا، فقد أشارت الملاحظات الأخيرة إلى زيادة في البقع الشمسية الواردة. لقد تعرضت الأرض بالفعل لعاصفة مغناطيسية أرضية بسبب قذف الكتل الإكليلية والرياح الشمسية عالية السرعة. أذهلت العروض الشفقية المذهلة التي شوهدت خلال عاصفة جيومغناطيسية صغيرة من G1 المتفرجين في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا توهجًا شمسيًا رائعًا في 14 ديسمبر 2023. وقد تم تصنيف هذا الحدث على أنه من النوع X2.8، وهي الفئة الأكثر كثافة من التوهجات الشمسية، وقد ظهر هذا الحدث من بقعة شمسية نشطة.

ولا تقتصر عواقب هذه التوهجات الشمسية والعواصف المغناطيسية الأرضية على تأثيرها على التكنولوجيا والبنية التحتية فقط. تؤدي هذه الظواهر السماوية أيضًا إلى ظهور عروض طبيعية خلابة، مثل الشفق القطبي. في الآونة الأخيرة، أذهلت عاصفة جيومغناطيسية قوية G3 المراقبين بعرض ضوئي ساحر، يمكن رؤيته جنوبًا مثل تكساس وأريزونا في الولايات المتحدة، وكذلك في دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان. إن توفير ناسا لصور عالية الدقة لهذه الأحداث الجذابة يضمن أن أولئك الذين فاتتهم فرصة مشاهدة الأضواء وهي تتراقص عبر السماء لا يزال بإمكانهم الإعجاب بجمالها.