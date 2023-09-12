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Assassin's Creed Mirage: العودة إلى جذور الامتياز

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
Assassin's Creed Mirage: العودة إلى جذور الامتياز

شهدت Assassin's Creed بعض التغييرات في السنوات الأخيرة، مع انحراف ألعاب مثل Odyssey وValhalla عن العناصر الأساسية التي جعلت السلسلة مميزة للغاية. ومع ذلك، يبدو أن الجزء القادم، Mirage، سيعيد السلسلة إلى جذورها بأفضل طريقة ممكنة.

إحدى الميزات البارزة في Mirage هي إعداداتها. لقد ولت بيئات العالم المفتوح الواسعة للألعاب السابقة، وحلت محلها مدينة بغداد الكثيفة النابضة بالحياة. تبدو المدينة نفسها مفعمة بالحيوية ومليئة بالشخصية، مع الشوارع المزدحمة والبازار النابض بالحياة وأسطح المنازل المترابطة. يعد استكشاف هذا الملعب شديد التفاصيل أمرًا ممتعًا، وتشعر المدينة حقًا بطابعها الخاص.

تقدم ميراج أيضًا نظامًا متجددًا للسمعة السيئة، مما يزيد من صعوبة تجنب اكتشافها. يتفاعل الحراس مع وجودك، وسيشيرك المدنيون إذا لم تندمج. كلما زادت المشاكل التي تسببها، زاد عدد الأعداء الذين ستواجههم، بما في ذلك الرماة والحراس المدرعون بشدة. يضيف هذا النظام تحديًا ممتعًا للعبة ويعيد إحساس Assassin's Creed الكلاسيكي.

تحتفظ لعبة Combat in Mirage ببعض الآليات من الإدخالات الأخيرة، ولكن مع تحسينات. تم استبدال مستويات العدو وأرقام الضرر بقضبان الصحة والرد والمراوغة. تبدو المعركة أكثر تحديًا وتفاعلية، وتتطلب استراتيجية وتوقيتًا دقيقًا. القتال الخفي، على وجه الخصوص، يتألق في ميراج. يبدو التحرك في الظل والبقاء مختبئًا أمرًا مجزيًا وجذابًا، ويذكرنا بالأيام الأولى للمسلسل.

تعيد Assassin's Creed Mirage السلسلة إلى جذورها التي تركز على التخفي وتلتقط ما جعل السلسلة تحظى بشعبية كبيرة في المقام الأول. في حين أن البعض قد يفتقد عناصر آر بي جي، فإن الإعداد المركز وعناصر التحكم البديهية وأسلوب اللعب الخفي الممتع يوفر عودة إلى شكل السلسلة.

مصادر:
- Assassin's Creed Mirage: العرض التوضيحي الرسمي للعبة
- Assassin's Creed Mirage: مقابلة مع المطور

By غابرييل بوتا

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