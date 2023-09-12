"Assassin's Creed Mirage تعيد السلسلة إلى جذورها الخفية"

يمثل Assassin's Creed Mirage عودة إلى تنسيق الحركة الخفي الأصلي الذي ولدت منه السلسلة. على عكس سابقاتها الأخيرة، التي كانت تميل نحو أسلوب لعب الأدوار والحركة، تعيد Mirage اللاعبين إلى الشرق الأوسط بشوارع المدينة المليئة بالمتاهات والتركيز على التخفي والباركور.

لقد ولت مستويات الضرر للأسلحة والدروع والمساحات المفتوحة الواسعة. تشجع ميراج اللاعبين على الابتعاد عن الأنظار، والتنقل على أسطح المنازل، والاعتماد على الأدوات والمساعدة من المواطنين لخلق فرص للتسلل. تحقق اللعبة توازنًا بين مواقع الاستكشاف والتخطيط والتحقيق والمشاركة في المبارزة البراقة.

تتبع قصة ميراج قصة بطل الرواية باسم، وهو لص شوارع تحول إلى قاتل، حيث يقوم بمهام مختلفة، رئيسية وجانبية، لجمع المعلومات واغتيال الأهداف. تركز اللعبة على مراحل التخطيط والتحقيق في هذه المهام، مما يضيف إحساسًا بالعمل البوليسي إلى طريقة اللعب.

يتيح التصميم الموضوعي لـ Mirage للاعبين الاعتماد على أدلة السياق بدلاً من علامات محددة، مما يشجعهم على إيلاء المزيد من الاهتمام لمحيطهم والانغماس في بيئة اللعبة. يعزز عدم وجود خريطة مصغرة هذا التأثير.

تقدم مواقع المدينة في ميراج للاعبين التحدي المتمثل في إيجاد أساليب حرة للتخفي والتخطيط الاستراتيجي. مع الشوارع الكثيفة والمتجمعة، حتى أصغر المناطق المحظورة تبدو وكأنها حصون منيعة. يجب على اللاعبين مراقبة طرق الحراسة، واستخدام عناصر التشتيت، والقضاء على الأعداء بشكل استراتيجي للتقدم خلال المهام.

تصبح النشل مهارة أساسية في ميراج، حيث تكافئ اللاعبين بالمال والرموز التي يمكن استخدامها لشراء الخدمات ورشوة الحراس وفتح خيارات ومسارات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات مثل القنابل الدخانية والسكاكين، بالإضافة إلى قدرة Assassin Focus الجديدة، والتي تسمح لـ Basim بالانتقال الفوري واغتيال أهداف متعددة في وقت واحد، تساعد في التغلب على مواجهات العدو الصعبة.

نجحت Assassin's Creed Mirage في إعادة السلسلة إلى جذورها، حيث تقدم تجربة تسلل جذابة وغامرة تعيدنا إلى متعة وأجواء الألعاب الأصلية.

مصادر:

– المقال المصدر: GamesHub عبر يوبيسوفت