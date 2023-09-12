Assassin's Creed Mirage: عودة إلى لعبة المحقق

تقدم Assassin's Creed Mirage العودة إلى جذور السلسلة، مع التركيز على التخفي الاجتماعي والتحقيق. تعمل اللعبة بمثابة إعادة ضبط وتصحيح محتمل للمسار للامتياز. تعرض تجربة اللعب الأولية العناصر المألوفة التي جعلت لعبة Assassin's Creed مشهورة، مع تسليط الضوء أيضًا على سبب تطور السلسلة بمرور الوقت.

تتكون معاينة اللعبة من ثلاثة فصول غير متتالية. في الفصل الأول، يستكشف اللاعبون شوارع بغداد بشخصية باسم بن إسحاق، وهو لص شوارع موهوب يصبح فيما بعد مرشدًا في Valhalla. تتضمن طريقة اللعب إجراء المهمات والنشل وعبور أسطح المنازل في مدينة مفصلة بشكل جميل.

لا يشجع العرض التوضيحي المهام الجانبية ولكنه يسمح للاعبين بالتفاعل مع جيران باسم وزملائه اللصوص، جنبًا إلى جنب مع قطط المدينة. يجسد الشعور الحميم لهذه الفصول الافتتاحية جوهر أفضل مدخل في السلسلة، Origins. تشمل خريطة اللعبة مدينة بغداد بالإضافة إلى المحافظات النائية والمناطق غير المأهولة، مما يتيح للاعبين فرصة استكشاف عالم واسع.

يقدم الفصل الثاني بداية باسم في عالم المخفيين، وأول عملية تزوير لسيفه، ونظام السراب القتالي. القتال، على الرغم من كونه جذابًا بصريًا، يتبع نمطًا مألوفًا من الهجوم والمراوغة والتفادي والهجوم المضاد. على الرغم من أن تصميم الرقصات فريد من نوعه، إلا أن الآليات تبدو مشابهة للإدخالات السابقة في السلسلة.

الفصل الأخير والأطول يغمر اللاعبين في مهمة متعددة الخطوات. هدف باسم هو اغتيال تاجر قوي يصل إلى بغداد في ظروف مشبوهة. تتطلب هذه المهمة جمع المعلومات على المستوى المحلي، وهو ما يذكرنا بألعاب Assassin's Creed السابقة.

يؤكد ميراج على دور باسم كمخبر وشخصية تشبه شخصية روبن هود، مستغلًا علاقته بشعب بغداد لتحقيق أهدافه. ومع ذلك، قد تكون آليات اللعب صعبة، مع وجود مشكلات في تسلق الجدران والقفز غير المقصود. تتداخل آليات الاجتياز أحيانًا مع تسلسلات التخفي، وتكشف عن موقع اللاعب عن غير قصد.

على الرغم من هذه العيوب، تقدم Assassin's Creed Mirage عودة حنين إلى أسلوب اللعب البوليسي للسلسلة، مما يوفر تغييرًا منعشًا في الوتيرة مقارنة بالإصدارات الأخيرة التي تركز على العوالم الضخمة وأنظمة التقدم.

مصادر:

– يوبيسوفت بوردو

– المنتج الرئيسي فابيان سالومون

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