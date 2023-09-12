سراب Assassin's Creed: العودة إلى جذور سلسلة Assassin's Creed

تمثل Assassin's Creed Mirage علامة فارقة هامة لشركة Ubisoft Bordeaux، حيث إنها المرة الأولى التي يقود فيها الاستوديو عملية تطوير لإصدار كامل للعبة. اشتهر بوردو بعملهم على المحتوى القابل للتنزيل (Wrath of the Druids DLC) لـ Valhalla، وقد تم اختياره لتطوير Mirage الأصغر حجمًا والأكثر تركيزًا، والذي كان من المفترض في الأصل أن يكون محتوى قابلاً للتنزيل لـ Valhalla قبل أن يصبح مغامرة مستقلة. تقع أحداث Mirage في مدينة بغداد التاريخية، وتهدف إلى العودة إلى جذور سلسلة Assassin's Creed وتكريم اللعبة الأصلية.

أحد الجوانب الرئيسية في Mirage هو تركيزها على التخفي والاستكشاف، مما يعيد أسلوب اللعب الكلاسيكي في Assassin's Creed. لقد عاد المزج الاجتماعي مرة أخرى، مما يسمح للاعبين بالاندماج بسلاسة مع الحشود والتنقل في الشوارع المزدحمة في المدينة الدائرية ببغداد. تعد رياضة الباركور أيضًا ميزة بارزة، حيث يمكن للاعبين اجتياز المدينة باستخدام أسطح المنازل وتنفيذ الحركات البهلوانية لتجنب القتال. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر السفر السريع إلى وجهات النظر المتزامنة لأولئك الذين يفضلون وسيلة نقل أسرع.

تعد المدينة الدائرية نفسها مكانًا مثيرًا للإعجاب، حيث تتميز بالقنوات والمساحات الخضراء والمناطق المتميزة ذات الهندسة المعمارية التي تذكرنا بلعبة Assassin's Creed الأولى. تقدم كل منطقة تجربة فريدة من نوعها، مثل الكرخ، مدينة السوق الصاخبة، والعباسية، موطن بيت الحكمة حيث يدرس العلماء الرياضيات والفلسفة. يضيف الاهتمام بالتفاصيل في تصميم المدينة إلى تجربة ميراج الغامرة.

بالإضافة إلى المدينة، تقدم ميراج أيضًا مناطق تُعرف باسم The Wilderness، مما يوفر بيئة أكثر انفتاحًا واتساعًا تشبه ألعاب Assassin's Creed الحديثة. توفر هذه المناطق تغييرًا منعشًا في الوتيرة وليست ضرورية لاستكشاف تجربة Mirage الرئيسية التي تعتمد على السرد. سواء كان اللاعبون يفضلون البيئات الحضرية المحصورة أو البرية المفتوحة، فإن ميراج تقدم أفضل ما في العالمين.

على الرغم من أن ميراج يركز في المقام الأول على تجارب باسم بن إسحاق في بغداد، إلا أن هناك أيضًا لحظات تدور أحداثها في قصة العصر الحديث. لكن هذه اللحظات محدودة، مع التركيز بشكل أساسي على رحلة باسم. موقع آخر بارز في اللعبة هو قلعة Alamut، والتي تعمل بمثابة ساحة تدريب لـ Hidden Ones وتتميز بإيماءات إلى تقاليد Assassin's Creed السابقة.

تقدم ميراج آليات لعب جديدة مثل نظام السمعة السيئة، حيث تتفاعل الشخصيات غير القابلة للعب مع تصرفات اللاعب. قد يؤدي الفشل في المهام مثل النشل إلى قيام الشخصيات غير القابلة للعب بتنبيه الحراس وزيادة مستوى سمعة اللاعب. ولتجنب اكتشافهم، يمكن للاعبين استخدام استراتيجيات مثل رشوة الموسيقيين لإثارة تشتيت الانتباه أو الانخراط في القتال كملاذ أخير.

تقدم Assassin's Creed Mirage شيئًا لكل من المعجبين القدامى والوافدين الجدد إلى الامتياز. سيقدر المعجبون بيض عيد الفصح والإشارات إلى تقاليد Assassin's Creed الأوسع، بينما يمكن للوافدين الجدد القفز إلى السلسلة مع Mirage كأول تجربة لهم. مع تركيزها على التخفي والباركور والعودة إلى جذور السلسلة، من المقرر أن تقدم ميراج مغامرة مثيرة وغامرة في Assassin's Creed.

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