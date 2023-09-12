قاتل العقيدة ميراج: العودة إلى جذور السلسلة

يشير إصدار المعاينات المبكرة للعبة Assassin's Creed Mirage إلى أن اللعبة ستمثل عودة طال انتظارها إلى جذور سلسلة الخيال التاريخي. على مر السنين، توسعت سلسلة Assassin's Creed إلى ما هو أبعد من فرضيتها الأصلية، وأصبحت مزدحمة بالمؤامرات المعقدة، والخرائط المربكة، واللعب الطويل، والعديد من المهام الجانبية. ومع ذلك، يبدو أن ميراج تغير ذلك من خلال تقديم تجربة مبسطة تركز على التخفي.

تعمل ميراج بمثابة مقدمة لسابقتها، فالهالا، وتتمحور حول اللص الأسطوري الذي ظهر في القرن التاسع باسم بن إسحاق، وهو يتنقل عبر مدينة بغداد الصاخبة. وعدت Ubisoft بأن لعبة Mirage ستكون أكثر "حميمية"، مع وقت لعب أقصر يبلغ حوالي 9 ساعة وقصة أكثر خطية مقارنة بلعبة Valhalla.

كانت ردود الفعل المبكرة من اللاعبين إيجابية إلى حد كبير. تسلط المعاينات الضوء على عودة أسلوب اللعب الخفي الكلاسيكي Assassin's Creed، مع خريطة أكثر تركيزًا لا تطغى على اللاعبين بعدد كبير من الرموز. تصف IGN اللعبة بأنها تعيد السلسلة إلى جذورها بأفضل طريقة ممكنة، بينما تذكر GameRant أن Mirage تكافئ كلاً من التخفي الخالص وطريقة "التخفي إذا لم يكن هناك أحد على قيد الحياة ليخبرنا عنها".

ومع ذلك، لاحظ بعض النقاد أن نظام القتال في ميراج يبدو بسيطًا ويفتقر إلى الابتكار. يتكون القتال من نفس روتين الهجوم والمراوغة والتفادي والهجوم المضاد الذي نراه في العديد من ألعاب منظور الشخص الثالث. تبدو شجرة المهارات أيضًا غير ملهمة، حيث تركز على التحسينات على رفيق النسر للبطل وإدارة المخزون بدلاً من تقديم قدرات جديدة ومثيرة.

على الرغم من هذه العيوب البسيطة، تشير الانطباعات العامة إلى أن ميراج تجسد جوهر ما جعل سلسلة Assassin's Creed مشهورة في المقام الأول. يوفر إعدادها الجديد وتركيزها على آليات التخفي الاجتماعي تجربة حنين للجماهير الذين كانوا يبحثون عن العودة إلى جذور الامتياز.

من المقرر إصدار Assassin's Creed Mirage في 5 أكتوبر على أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X/S وWindows.

مصادر:

- إنجادجيت: كريس هولت - [عنوان المصدر]

– IGN: نيك ميليت – [عنوان المصدر]

– GameRant: جوشوا داكويرث – [عنوان المصدر]

- المضلع: مايك مهاردي - [عنوان المصدر]

– بندقية الورق الصخري: قلعة كاثرين – [عنوان المصدر]