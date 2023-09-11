التعاون بين اليابان والآسيان في التحول الرقمي

وفي العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، يشهد العالم زيادة في القومية التكنولوجية، ونزعة الحماية، وتفتت التكنولوجيات. وفي ضوء هذه التحديات، يمكن أن يكون التعاون بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في مجال التحول الرقمي فعالا في إنشاء قواعد متعددة الأطراف بشأن الحوكمة الرقمية.

تعتقد ماريا مونيكا ويهارجا، وهي زميلة زائرة في معهد ISEAS-Yusof Ishak في سنغافورة، أن هذا التعاون لديه القدرة على أن يكون بمثابة محور أساسي لمعالجة القضايا المذكورة أعلاه بشكل فعال. ويؤكد ويهارجا، الذي حصل على منحة نيكاي آسيا لعام 2023 للباحثين والاقتصاديين الواعدين من رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين والهند، على أهمية إنشاء قواعد متعددة الأطراف لضمان اتباع نهج متماسك وشامل للحوكمة الرقمية.

يشمل التحول الرقمي التغيرات العميقة التي أحدثها اعتماد ودمج التقنيات الرقمية في مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد. ويشمل التقدم في مجالات مثل تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء. هذه التطورات التكنولوجية لديها القدرة على دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين نوعية الحياة.

ومع ذلك، فإن صعود النزعة القومية التكنولوجية والحمائية يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الرقمي العالمي. تعطي البلدان الأولوية بشكل متزايد لمصالحها الوطنية وتنفذ سياسات تعيق التدفق العالمي للبيانات والتكنولوجيات. وهذا التشتت في التكنولوجيات لا يهدد الابتكار فحسب، بل يقوض أيضا الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالمية الملحة، مثل تغير المناخ والصحة العامة.

ومن خلال تعزيز التعاون بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي منطقة معروفة بمشهدها الرقمي الديناميكي واقتصادها الرقمي المتنامي، يمكن تطوير قواعد متعددة الأطراف بشأن الحوكمة الرقمية. ولن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز نهج مفتوح وشامل للتحول الرقمي فحسب، بل سيساعد أيضًا في سد الفجوة بين الأطر التنظيمية الوطنية المختلفة.

وفي الختام، فإن الشراكة بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مجال التحول الرقمي لديها القدرة على إنشاء قواعد متعددة الأطراف بشأن الحوكمة الرقمية. ويشكل هذا التعاون أهمية بالغة في التغلب على التحديات التي يفرضها تصاعد النزعة القومية التكنولوجية، والحمائية، وتفتت التكنولوجيات. ومن خلال العمل معًا، يمكن لليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ضمان اتباع نهج متماسك وشامل للحوكمة الرقمية، ودفع النمو الاقتصادي ومعالجة القضايا العالمية.

التعاريف:

– القومية التقنية: إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية في تطوير التكنولوجيات الناشئة والسيطرة عليها.

– الحمائية: فرض حواجز تجارية وسياسات لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.

مصادر:

- ماريا مونيكا ويهارجا، زميلة زائرة في معهد ISEAS-Yusof Ishak في سنغافورة. [المصدر: ISEAS-معهد يوسف إسحاق]

– منحة Nikkei Asia الدراسية للباحثين والاقتصاديين الواعدين من رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين والهند. [المصدر: نيكي آسيا]