قمة فالنسيا الرقمية 2023: تشكيل المستقبل بالذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تكون قمة فالنسيا الرقمية (VDS2023) حدثًا رائدًا سيوفر رؤى قيمة حول المشهد الحالي والمستقبلي للذكاء الاصطناعي (AI). وباعتباره تكنولوجيا تحويلية، برز الذكاء الاصطناعي بسرعة كقوة قوية في دفع الابتكار وإعادة تشكيل جوانب مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي.

سيقام هذا الحدث التكنولوجي الدولي، الذي تنظمه شركة Startup Valley، يومي 26 و27 أكتوبر في مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا، إسبانيا. وسيجمع خبراء الصناعة والباحثين والمبتكرين والأكاديميين والمستثمرين وقادة المؤسسات من جميع أنحاء العالم. ومن خلال سلسلة من المحادثات والمناقشات، تهدف القمة إلى عرض كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا وتزويد الحضور برؤى حول مستقبل العمل والتعليم والتطور التنظيمي والرعاية الصحية.

سيتضمن الحدث حلقات نقاش ومناقشات حول مواضيع متنوعة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. وستضم إحدى الجلسات التي تحمل عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة: حلول رائدة لنجاح الأعمال"، خبراء يشاركون تجاربهم في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة التنافسية في قطاعاتهم. وستستكشف لجنة أخرى بعنوان "رأس المال الاستثماري للذكاء الاصطناعي: تحليل الاتجاهات والفرص في سوق الذكاء الاصطناعي" فرص الاستثمار في سوق الذكاء الاصطناعي الديناميكي.

ستسلط قمة فالنسيا الرقمية أيضًا الضوء على التقارب بين التكنولوجيا والإبداع وتأثير الابتكار والاتجاهات المستقبلية في السفر. وسوف يتعمق في الإمكانات الثورية للذكاء الاصطناعي في مجال الدعم الفني ويتناول الاعتبارات الأخلاقية المهمة المرتبطة بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على القيم الإنسانية والرفاهية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تجتذب القمة أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، بما في ذلك 400 مستثمر دولي بمحفظة تتجاوز 8 مليارات يورو. وبدعم من منظمات مثل HP وTelefónica وBanco Sabadell وحكومة إسبانيا، ستكون القمة بمثابة منصة للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والمتعاونين.

لقد كان نمو قمة فالنسيا الرقمية ملحوظًا، مع زيادة بنسبة 1,500% في عدد الحضور منذ إنشائها في عام 2018. وقد أدى هذا النمو إلى تعزيز النظام البيئي في فالنسيا باعتباره ثالث أكبر نظام في إسبانيا من حيث حجم الاستثمار، مع أكثر من 1,200 شركة ناشئة وأكثر من تم استثمار 700 مليون يورو في السنوات الأخيرة.

Startup Valley، الجهة المنظمة لهذا الحدث، هي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز وتمثيل النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار في فالنسيا. لقد جمعت أكثر من 350 شريكًا وتتمتع بدعم من شركاء بارزين مثل Google وHP وBanco Sabadell وTelefónica وغيرهم.

تعد قمة فالنسيا الرقمية 2023 بأن تكون حدثًا يغير قواعد اللعبة، حيث يجمع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى لاستكشاف الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع. ومن المقرر أن يشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتكامله في مختلف القطاعات لسنوات قادمة.

مصادر:

– قمة فالنسيا الرقمية (VDS2023)

- بدء التشغيل فالنسيا