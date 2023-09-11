تسعى شركة Chipmaker Arm إلى زيادة سعر الإدراج قبل الاكتتاب العام، بينما تخطط Instacart لزيادة رأس المال بقيمة 660 مليون دولار

تتطلع شركة Chipmaker Arm إلى زيادة النطاق السعري لإدراجها في الوقت الذي تستعد فيه لطرحها العام الأولي المرتقب (IPO). وتهدف الشركة، التي تصمم رقائق أشباه الموصلات، إلى جذب المستثمرين المحتملين من خلال رفع قيمتها. ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة Arm واحدًا من أكبر الاكتتابات في التاريخ، حيث تقدر قيمة الشركة بأكثر من 40 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تخطط خدمة توصيل البقالة Instacart لجمع 660 مليون دولار من رأس المال. تشهد الشركة نموًا كبيرًا خلال الوباء حيث تحول المستهلكون إلى التسوق عبر الإنترنت لشراء البقالة. سيساعد ضخ رأس المال هذا Instacart على توسيع عملياتها وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

وفي أخبار أخرى، تتجه كل الأنظار نحو شركة Apple بينما تستعد للكشف عن أحدث طرازات iPhone 15 في حدث إطلاق طال انتظاره. ينتظر عشاق Apple وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الإعلان عن الميزات والتحسينات الجديدة. يعد نجاح iPhone 15 أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Apple، حيث تهدف الشركة إلى الحفاظ على هيمنتها في سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية.

وأخيرًا، أعلنت شركة JM Smucker عن خططها للاستحواذ على Hostess Brands مقابل 5.6 مليار دولار. ستعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تعزيز حضور Smucker في صناعة الوجبات الخفيفة والحلويات. سيتم دمج Hostess Brands، المعروفة بمنتجات Twinkies الشهيرة وغيرها من الحلويات، في مجموعة Smucker من العلامات التجارية الغذائية المعروفة.

وبشكل عام، تعكس هذه التطورات التطور المستمر والتوسع في مختلف الصناعات. تُظهر جهود Chipmaker Arm وInstacart لزيادة رأس المال التزامهما بالنمو والابتكار، بينما يُظهر حدث إطلاق iPhone 15 من Apple سعي الشركة المستمر للابتكار. يدل استحواذ JM Smucker على Hostess Brands على خطوة استراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق.

التعاريف:

- الاكتتاب العام: الطرح العام الأولي هو العملية التي تقوم من خلالها شركة خاصة بعرض أسهم أسهمها للجمهور لأول مرة.

– رقائق أشباه الموصلات: دوائر متكاملة تعمل بمثابة العقل المدبر للأجهزة الإلكترونية، حيث تقوم بإجراء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات.

- زيادة رأس المال: عملية الحصول على أموال إضافية أو رأس مال استثماري لعمليات الشركة أو توسعها.

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