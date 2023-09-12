تعلن شركة Hypergryph عن لعبة ألغاز ومغامرات تعاونية متعددة اللاعبين جديدة: POPUCOM

Hypergryph، المطور والناشر وراء لعبة RPG الهجينة الشهيرة والدفاع عن الأبراج، Arknights، كشف مؤخرًا عن أحدث عناوينه، "POPUCOM". من المقرر أن يتم إصدارها على أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، حيث توفر منصة المغامرة والألغاز التعاونية متعددة اللاعبين هذه للاعبين تجربة لعب فريدة ومثيرة.

تقع أحداث POPUCOM في عالم موازٍ نابض بالحياة، وتتيح للاعبين التحكم في Rainbow Popper، وهو جهاز يستخدم لمحاربة مخلوقات Pomus الضارة عن طريق إطلاق الرصاص الملون عليهم. من خلال مطابقة ثلاثة بوموس من نفس اللون، يمكن للاعبين القضاء على هذه التهديدات والتقدم عبر مراحل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج اللاعبون إلى تحديد توقيت قفزاتهم بشكل صحيح، وتغيير الألوان وفقًا لذلك، وتفعيل آليات فريدة للتنقل عبر المراحل المختلفة.

يقدم عالم POPUCOM أيضًا رفاقًا قابلين للتجنيد، بما في ذلك Rollo the Bomb وCaptain Kitty وBarrier Bot وPower Kid، الذين سيساعدون اللاعبين في حل الألغاز. توفر اللعبة أوضاع تقسيم الشاشة المحلية والتعاون عبر الإنترنت مع دعم اللعب المتقاطع، مما يسمح لما يصل إلى أربعة لاعبين بالعمل معًا للتغلب على مراحل ألغاز المنصات ثلاثية الأبعاد والمشاركة في ألعاب مصغرة مثيرة.

ومن المثير للاهتمام أن Hypergryph أعلنت أنه سيتم عرض POPUCOM في معرض طوكيو للألعاب 2023 (TGS 2023). ستتاح للحاضرين في الحدث الفرصة لإلقاء نظرة أولية على اللعبة وحتى تجربة العروض التوضيحية في المعرض. من المقرر إطلاق POPUCOM على PlayStation Store لكل من PS4 وPS5، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows عبر Steam وEpic Game Store. في حين أن تاريخ الإصدار الرسمي لم يتم الكشف عنه بعد، يمكن للاعبين المهتمين زيارة الموقع الرسمي للعبة لمزيد من المعلومات.

مصادر:

- Hypergryph تعلن عن لعبة جديدة 'POPUCOM': https://example.com/source1

- موقع بوبكوم الرسمي: https://example.com/source2