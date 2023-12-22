إن إطلاق ثاني أكسيد الكربون من نهر ماكنزي في أمريكا الشمالية يهدد المحيط المتجمد الشمالي

كشفت دراسة حديثة باستخدام النمذجة الحاسوبية المتقدمة أن نهر ماكنزي في أمريكا الشمالية يساهم بشكل كبير في إطلاق ثاني أكسيد الكربون (CO2) في المحيط المتجمد الشمالي. ويشكل هذا تحديًا جديدًا لبيئة القطب الشمالي الضعيفة بالفعل، والتي تعمل كمخزن حيوي للكربون.

لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أهمية المحيط المتجمد الشمالي في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، حيث يمتص ما يقدر بنحو 180 مليون طن متري سنويا. ومع ذلك، ظل تأثير نهر ماكنزي على دورة الكربون في المنطقة غير مؤكد بسبب نقص البيانات الشاملة.

وباستخدام نموذج ECCO-Darwin الذي طوره مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قام الباحثون بتحليل ملاحظات المحيطات التي تم جمعها على مدى عقدين من الزمن لمحاكاة تصريف النهر وآثاره. واكتشفوا أن تدفق المواد الغنية بالكربون من نهر ماكنزي إلى بحر بوفورت أدى إلى عملية تسمى إطلاق الغازات، مما أدى إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ومن المثير للدهشة أن الدراسة وجدت أن تصريف النهر تسبب في إطلاق صافي لما يقرب من 0.13 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يشبه الانبعاثات الصادرة عن 2 ألف مركبة تعمل بالبنزين. وكان هذا الإطلاق واضحًا بشكل خاص خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما بلغ تصريف الأنهار ذروته وكان الجليد البحري أقل انتشارًا لاحتواء الغاز.

تسلط النتائج الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها المنطقة القطبية الشمالية استجابةً لتغير المناخ. تشهد المنطقة، التي ترتفع درجة حرارتها بمعدل ينذر بالخطر، ذوبان التربة الصقيعية، وذوبان الثلوج، وتناقص الجليد البحري. تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة تدفقات الأنهار، وتحمل المزيد من المواد العضوية إلى المحيط، وتسمح للعوالق النباتية بالازدهار، والتقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وتؤكد الدراسة على أهمية رصد هذه التغيرات في القطب الشمالي، حيث يلعب المحيط دورا حاسما في التخفيف من تغير المناخ من خلال امتصاص ما يقرب من نصف الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري. مع ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع ثلاث مرات من بقية الكوكب، فإن فهم التحولات البيئية أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على هذا النظام البيئي الدقيق.