يقدم تحديث watchOS 10 من Apple ميزات مثيرة لساعة Apple Watch Series 9

أعلنت شركة آبل أن تحديث watchOS 10، آخر تحديث لساعتها الذكية، سيكون متاحًا للتنزيل في 18 سبتمبر. يجلب هذا التحديث تغييرات كبيرة على واجهة الساعة ويقدم ميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

إحدى الإضافات الرئيسية في نظام التشغيل watchOS 10 هي تقديم الأدوات، والتي تطلق عليها Apple اسم اللمحات. يمكن للمستخدمين الآن التمرير خلال هذه الأدوات وتخصيصها، مما يسهل الوصول إلى المعلومات بسرعة. تكتسب الساعة أيضًا أداة Smart Stack، المدعومة بالتعلم الآلي، والتي تتوقع وتعرض الأدوات الأكثر صلة للمستخدمين على مدار اليوم.

علاوة على ذلك، يقدم نظام watchOS 10 تحسينات على وظائف Siri على Apple Watch Series 9. وستتم الآن معالجة أوامر Siri على الجهاز، مما يضمن خصوصية أفضل ويمكّن المستخدمين من طرح الأسئلة المتعلقة ببيانات الصحة واللياقة البدنية الشخصية من تطبيق Health.

يتضمن التحديث أيضًا شريحة جديدة من الجيل الثاني ذات النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي يمكنها اكتشاف وجود HomePod في مكان قريب. عندما يقترب المستخدم على مسافة أربعة أمتار من HomePod المزود بتقنية UWB، تقوم الساعة تلقائيًا بتشغيل ميزة التشغيل الآن، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في HomePod أو تلقي اقتراحات من Smart Stack.

قامت Apple أيضًا بتحسين ميزات إمكانية الوصول في نظام watchOS 10. حيث يمكن للمستخدمين الآن النقر نقرًا مزدوجًا بأصابعهم معًا على نفس يد الساعة لتنفيذ إجراءات مختلفة، مثل الرد على المكالمات أو الوصول إلى أداة Smart Stack.

فيما يتعلق بواجهة المستخدم، تمت إعادة تصميم شبكة التطبيق. بدلاً من شبكة قرص العسل السابقة، يتم الآن عرض التطبيقات كأيقونات دائرية صغيرة يتم تمريرها عموديًا، مما يسهل تحديد موقع التطبيقات المطلوبة والوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير وظيفة الزر الجانبي؛ يؤدي الضغط مرة واحدة الآن إلى نقل المستخدمين إلى مركز التحكم، بينما يؤدي الضغط المزدوج إلى إظهار Apple Wallet لمدفوعات NFC.

يوفر نظام WatchOS 10 تجربة مستخدم أكثر سهولة وتفاعلية، مما يجعل Apple Watch تبدو وكأنها جهاز iPhone مصغر. بفضل أدواتها القابلة للتخصيص، وقدرات Siri المحسنة، وميزات إمكانية الوصول المحسنة، تضمن Apple أن تظل ساعتها الذكية أداة قيمة للمستخدمين في حياتهم اليومية.

مصادر:

- The Verge: [WatchOS 10 على Apple Watch Series 9] (أدخل URL)

– The Verge – أغنية فيكتوريا: [معاينة watchOS 10] (أدخل عنوان URL)