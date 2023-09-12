تطلق Apple نماذج Apple Watch خالية من الكربون في محاولة لتقليل الانبعاثات

أعلنت شركة Apple يوم الثلاثاء أنها ستقدم إصدارات خالية من الكربون لثلاثة من طرازات Apple Watch الخاصة بها كجزء من التزامها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030. وستحتوي هذه النماذج الجديدة على شعار أخضر على علبها للدلالة على استدامتها.

غالبية تخفيض الانبعاثات في هذه الساعات يأتي من استخدام الكهرباء النظيفة أثناء عملية التصنيع. وكشفت شركة Apple أن 300 من مورديها التزموا أيضًا باستخدام الطاقة النظيفة لإنتاج شركة Apple.

ومع ذلك، ظلت شبكة النقل التابعة لشركة أبل، والتي تعتمد بشكل كبير على الطائرات، مصدرًا مهمًا للانبعاثات. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط شركة Apple لنقل المزيد من الساعات بالقوارب والقطارات وغيرها من الطرق غير الجوية لتقليل الانبعاثات.

بالنسبة لنماذج Apple Watch الثلاثة المحايدة للكربون، سيتم نقل نصف الشحنات من حيث الوزن بطرق غير جوية. صرح المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple أن هذا التحول سيساعد في تقليل استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون.

وباستخدام طريقة النقل هذه، تهدف شركة Apple إلى تقليل الانبعاثات مقارنة بنماذج الساعات السابقة. بالنسبة لأي انبعاثات متبقية، ستقوم الشركة بشراء تعويضات الكربون لضمان حيادية الكربون.

ستتمتع Apple Watch Series 9 وApple Watch SE وApple Watch Ultra 2 ذات الشعار الأخضر الجديد بانبعاثات أقل بكثير مقارنة بالمنتجات السابقة. على وجه الخصوص، ستحتوي السلسلة 9 الجديدة المصنوعة من الألومنيوم والصديقة للمناخ والمزودة بحلقة رياضية على 8.1 كجم (18 رطلاً) من الانبعاثات المتبقية بعد تغييرات Apple.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Apple على استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها في منتجاتها. تتميز الساعات الجديدة بسبائك مخصصة من الألومنيوم والتيتانيوم مصنوعة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى بطاريات تحتوي فقط على الكوبالت المعاد تدويره. وتخطط شركة Apple لتوسيع نطاق هذه الممارسات المستدامة لتشمل المزيد من منتجاتها في المستقبل.

وعلى الرغم من التحول نحو الاستدامة، أكدت شركة أبل أن الإصدارات المحايدة للكربون من ساعاتها سيتم تسعيرها بنفس أسعار النماذج القياسية. وتهدف الشركة إلى جعل هذه التغييرات ممكنة وقابلة للتكرار بالنسبة للشركات الأخرى.

المصادر: رويترز