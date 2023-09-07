تخطط شركة Apple لتطوير شرائح مودم 5G الخاصة بها

وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، تفيد التقارير أن شركة Apple تعمل على تطوير شرائح مودم 5G الخاصة بها، والتي يمكن تنفيذها في أجهزتها المستقبلية في وقت مبكر من عام 2025. حاليًا، تعتمد شركة Apple على Qualcomm في شرائح المودم الخاصة بها، ولكن من خلال السيطرة على في عملية الإنتاج والتطوير، يمكن لشركة Apple أن تتمتع بمزيد من المرونة والتخصيص في تصميم شرائحها لتلبية متطلباتها المحددة.

إن امتلاك شرائح 5G الخاصة بها سيسمح لشركة Apple بتحسين أداء أجهزة iPhone و iPad الخاصة بها. من المحتمل أن يجعل الرقائق أكثر قوة لتمكين اتصالات 5G بشكل أسرع أو تحسينها لتحسين عمر البطارية. وعلى غرار التحول إلى شركة آبل للسيليكون، من خلال تطوير رقائقها الخاصة، ستتمتع شركة آبل بقدر أكبر من الاستقلالية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، خاصة في السوق المتغيرة باستمرار.

إن التحرك لتطوير شرائح 5G الخاصة بها لن يمنح شركة Apple مزيدًا من التحكم في منتجاتها فحسب، بل سيوفر أيضًا فوائد توفير التكاليف، مما يسمح بمزيد من الاستثمار في مجالات أخرى لتطوير الأجهزة والابتكار.

فيما يتعلق بتجربة المستخدم، فإن تأثير تحول Apple إلى شرائح 5G الخاصة بها قد لا يكون مرئيًا على الفور. قد يلاحظ المستخدمون تحسينات في الأداء، لكن الأهمية تكمن أكثر في كيفية تشكيل مستقبل أجهزة Apple وقدراتها.

من ناحية أخرى، قد يكون لقرار شركة آبل تطوير شرائح 5G الخاصة بها تأثير كبير على شركة كوالكوم. وباعتبارها واحدة من أكبر عملاء كوالكوم، فإن ابتعاد شركة آبل عن رقائقها، جنبًا إلى جنب مع صانعي الهواتف الآخرين مثل هواوي الذين يقومون بتحولات مماثلة، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل هيمنة كوالكوم في صناعة صناعة المودم.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن طرح شرائح المودم الخاصة بشركة Apple لا يزال بعيدًا بعض الوقت. ومن غير المرجح أن يظهر في عائلة iPhone 15 القادمة. ومع ذلك، يشير هذا التطور إلى جهود Apple المستمرة للتحكم في المزيد من جوانب تصميم منتجاتها وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة.

المصادر: المحلل مينغ تشي كو

التعاريف:

شرائح مودم 5G: الرقائق المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتمكين الاتصال والاتصال باستخدام تقنية شبكات 5G.

كوالكوم: شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، تقوم بتصميم وتوريد شرائح المودم والمكونات الأخرى لمختلف الأجهزة.

مهنة صناعة المودم: الصناعة المعنية بإنتاج وتطوير شرائح المودم للأجهزة الإلكترونية.