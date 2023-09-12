Apple تكشف عن Watch 9 بشريحة جديدة وميزات محسنة

طرحت شركة Apple أحدث إضافة إلى تشكيلة ساعاتها الذكية – Watch 9. هذا الجهاز المحدث مدعوم بشريحة S9 أسرع، قادرة على التعامل مع 5.6 مليار معاملة في الثانية. يتيح المعالج المحسّن عمليات "على الجهاز" أكثر كفاءة، بما في ذلك أوامر Siri الأسرع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Watch 9 طريقة جديدة للتحكم، مما يسمح للمستخدمين بالنقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا للتفاعل مع الوظائف المختلفة في الساعة. تسهل هذه الميزة مهام مثل الرد على المكالمات والتقاط الصور من جهاز iPhone.

فيما يتعلق بالاتصال، تتميز Watch 9 بشريحة نطاق جديدة واسعة النطاق "U2". تتيح هذه التقنية للمستخدمين تحديد موقع أجهزة iPhone وأجهزة Apple الأخرى في غير مكانها بسرعة. علاوة على ذلك، أصبحت شاشة الساعة الذكية الآن أكثر سطوعًا، حيث يبلغ الحد الأقصى للسطوع 2,000 شمعة، مما يعزز الرؤية في ظروف الإضاءة المختلفة.

تحافظ الساعة 9 على عمر بطارية سابقتها، حيث تدوم حتى 18 ساعة بشحنة واحدة. علاوة على ذلك، قدمت Apple خيار لون جديد، وهو اللون الوردي، لتزويد المستخدمين بمزيد من خيارات التخصيص.

إلى جانب Watch 9، قدمت Apple أيضًا Watch Ultra 2، وهي ترقية للطراز المتطور العام الماضي. مزودًا بنفس شريحة S9، يوفر Ultra 2 وجه ساعة مخصصًا وشاشة أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ، مع سطوع أقصى يبلغ 3,000 شمعة في المتر المربع. ويظل عمر البطارية دون تغيير، حيث يصل إلى 36 ساعة من الاستخدام العادي و72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

في حين أن شريحة S9 هي التحسين الأساسي في كل من Watch 9 وWatch Ultra 2، فقد قامت شركة Apple بدمج الذكاء الاصطناعي (AI) في أجهزتها بمهارة أكبر، حيث قامت بدمجه في وظائف الأجهزة دون وضع علامة واضحة على التكنولوجيا.

على الرغم من التوقعات بأجهزة استشعار جديدة للصحة والرفاهية، إلا أن ساعات Apple الأحدث لا تقدم أي إضافات في هذا المجال. يسلط هذا الإغفال الضوء على الاتجاه السائد في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، حيث قد تؤدي التحسينات الإضافية في أجهزة الاستشعار إلى توفير عوائد متناقصة لكل من الشركات المصنعة والمستخدمين.

باختصار، تقدم ساعتي Watch 9 وWatch Ultra 2 من Apple تحسينات ملحوظة في الأداء بفضل شريحة S9 الجديدة. تعرض الأجهزة ميزات تحكم محسنة، مع القدرة على تشغيل الوظائف من خلال إيماءات النقر بالإصبع. في حين تظل أجهزة استشعار الصحة والرفاهية دون تغيير، فإن التركيز على تكامل الذكاء الاصطناعي يعكس التزام Apple بدمج التكنولوجيا المبتكرة في أجهزتها.

التعاريف:

- شريحة S9: المعالج الذي يشغل ساعتي Watch 9 وWatch Ultra 2، قادر على التعامل مع 5.6 مليار معاملة في الثانية.

- شريحة ذات نطاق واسع جدًا: تقنية تتيح الكشف السريع عن أجهزة Apple الموجودة في غير مكانها.

- القمل: مقياس سطوع شاشات العرض.

المصادر: -

- أدريان ويكلر، الأيرلندية المستقلة