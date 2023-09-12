يشاع أن شركة Apple ستطلق سوارًا جديدًا من نوع FineWoven لساعة Apple Watch

تشير الشائعات إلى أن شركة Apple قد تكشف النقاب عن سوار FineWoven جديد لساعة Apple Watch في حدث iPhone 15 اليوم. قام المسرب على تويتر Kosutami بتسريب صور للفرقة، تعرض تصميمها وتقترح أن شركة Apple ربما تتجه نحو المزيد من المواد الصديقة للبيئة لملحقاتها.

تشير التكهنات إلى أنه من المحتمل أن تقوم شركة Apple باستبدال مطاط السيليكون الموجود لديها، والمطاط الفلوري، والأشرطة الجلدية ببدائل مستدامة. ويتوافق هذا مع التزام الشركة المستمر بالمسؤولية البيئية.

في حين أن صور حزام FineWoven توفر لمحة عما يمكن توقعه، إلا أن ردود الفعل الأولية كانت مختلطة. أعرب بعض المشاهدين عن مخاوفهم بشأن مظهر الفرقة، معتبرين أنها رقيقة وحساسة مقارنة بالعروض الجلدية السابقة. يبقى أن نرى ما إذا كانت فرقة FineWoven ستفي بمعايير الجودة التي حددتها ملحقات Apple السابقة.

وسيكون لدينا توضيح حول صحة هذه التسريبات والمزيد من التفاصيل حول أحزمة Apple Watch الجديدة خلال حدث iPhone 15. إلى جانب النطاقات الجديدة، من المتوقع أيضًا أن تقدم Apple تشكيلة Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 ومجموعة iPhone 15.

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مصادر: مسرب تويتر كوسوتامي