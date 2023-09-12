تقدم Apple مادة FineWen لـ iPhone 15 وApple Watch Bands

أعلنت شركة Apple عن طرح مادة متميزة جديدة لأحزمة Apple Watch وحافظات iPhone 15 تسمى FineWoven. تحل هذه المادة محل العروض الجلدية السابقة التي انخفضت جودتها. كان قرار تبديل المواد مدفوعًا أيضًا بالبصمة الكربونية الكبيرة المرتبطة بإنتاج الجلود على نطاق شركة Apple.

FineWoven عبارة عن مادة منسوجة دقيقة مصنوعة من 68 بالمائة من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك. يتميز بملمس ناعم يشبه الجلد السويدي، مما يوفر شعورًا مريحًا لأحزمة Apple Watch. سيتم تجهيز الأربطة بوصلة مغناطيسية وإبزيم إغلاق حديث لمزيد من الراحة والأمان.

فيما يتعلق بحافظات iPhone 15، ستدعم FineWoven النظام البيئي MagSafe من Apple، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزة الشحن المغناطيسية والمحافظ والملحقات الأخرى بسهولة. وهذا يضمن التوافق مع النظام البيئي لشركة Apple مع تقديم بديل أكثر استدامة للجلد.

أعرب العديد من العملاء عن عدم رضاهم عن انخفاض جودة حافظات جلد البقر من شركة Apple. ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم مصنعو الطرف الثالث بسد هذه الفجوة من خلال توفير حافظات جلدية رخيصة أو بدائل ذات جودة أعلى تبرر السعر المرتفع.

توفر مادة FineWoven أسلوبًا جديدًا للحافظات القماشية، حيث قامت Google بالتخلص التدريجي من اختيارات الحافظات القماشية واستبدالها بخيارات السيليكون. يمثل غزو Apple للحافظات القماشية فرصة مثيرة للمستخدمين لتجربة شكل ومظهر جديدين.

مصادر:

- أنطونيو جي دي بينيديتو، كاتب يغطي الصفقات التقنية والنشرة الإخبارية لـ The Verge's Deals

– ليزا جاكسون، نائب الرئيس للسياسة البيئية في شركة Apple