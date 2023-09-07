وفر 300 دولار على جهاز MacBook Pro 2023 والمزيد: العروض والخصومات التقنية

جهاز MacBook Pro 2023 معروض للبيع اليوم بسعر منخفض على الإطلاق يبلغ 1,699 دولارًا، أي بخصم 300 دولار عن سعره الأصلي. يأتي هذا الكمبيوتر المحمول مزودًا بمعالج M2 Pro قوي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين SSD تبلغ 512 جيجابايت. إنه مثالي للمهام اليومية وسير العمل الإبداعي، كما أنه قابل للحمل بما يكفي لاستخدامه كدفتر ملاحظات للركاب. بفضل شاشته LED الصغيرة المسننة، وشحن MagSafe، والمنافذ الواسعة، يوفر جهاز MacBook Pro تجربة مستخدم رائعة.

إذا كنت تبحث عن تلفزيون متطور، فإن تلفزيون LG C65 OLED مقاس 3 بوصة يعد خيارًا رائعًا. وهو متوفر حاليًا مقابل 1,699.99 دولارًا أمريكيًا في Best Buy و1,696.99 دولارًا أمريكيًا في Amazon، بخصم 803 دولارًا أمريكيًا. يتميز LG C3 بلوحة OLED ودعم HDR ومعدل تحديث 120 هرتز. إنه مثالي للاعبين لأنه يدعم ما يصل إلى 4K / 120 هرتز ولديه زمن وصول منخفض للإدخال. يوفر LG C3 أيضًا أوضاع صور جديدة ودعمًا لتقنية معدل التحديث المتغير Nvidia G-Sync وAMD FreeSync.

بالنسبة لمحبي العودة إلى المستقبل، فإن Lego DeLorean أمر لا بد منه. وهو معروض للبيع حاليًا مقابل 160 دولارًا في أمازون، مع خصم 30 دولارًا. يأتي هذا الاستجمام من Lego لآلة الزمن الشهيرة مع 1,872 قطعة ويتضمن مجسمات صغيرة لمارتي ماكفلي ودوك براون. يمكن للمعجبين أيضًا تكوين DeLorean لمطابقة المتغيرات المختلفة من الثلاثية.

تشمل الصفقات البارزة الأخرى خصمًا بقيمة 20 دولارًا أمريكيًا على عملية شراء بقيمة 40 دولارًا أمريكيًا على QVC للمتسوقين لأول مرة، وخصمًا على مكبر Nerf Perses MXIX-5000 الميكانيكي في Walmart، وانخفاض الأسعار على 2 تيرابايت 980 Pro SSD من سامسونج في Amazon، وبيع على Google Pixel Stand للشحن اللاسلكي، وخصومات على Starfield وMortal Shell: الإصدار الكامل لعشاق الألعاب.

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مصادر:

- The Verge: "بخصم 300 دولار، يعد الكمبيوتر المحمول متوسط ​​الحجم لعام 2023 بمثابة العمود الفقري الثمين"

- The Verge: "يعد تلفزيون LG C65 OLED مقاس 3 بوصة أحد أجهزة التلفاز المفضلة لدينا"

- The Verge: "Lego DeLorean معروض للبيع في أمازون"

– The Verge: “المزيد من الصفقات والخصومات التقنية”

- كيو في سي

- وول مارت

- الامازون

- نينتندو إي شوب