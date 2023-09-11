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iPhone الجديد من Apple للتبديل إلى USB-C: ما تحتاج إلى معرفته

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
iPhone الجديد من Apple للتبديل إلى USB-C: ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن تعلن شركة Apple عن أحدث هواتفها iPhone في حدث الخريف السنوي في 12 سبتمبر. أحد التغييرات البارزة المتوقعة هو التبديل من موصل Lightning إلى USB-C. وفي حين أن هذا التغيير قد يسبب بعض الإزعاج للمستخدمين، إلا أنه تم فرضه بموجب لائحة جديدة للاتحاد الأوروبي تتطلب تجهيز الأجهزة الإلكترونية بمنافذ USB-C بحلول عام 2024.

يهدف الانتقال إلى USB-C إلى تحسين راحة المستهلك وتقليل النفايات الإلكترونية. باستخدام المفتاح، سيتمكن المستخدمون من استخدام نفس الشاحن لسماعات iPhone وMacBook وNintendo Switch وBeats. وهذا يعني أن عددًا أقل من الكابلات سينتهي بها الأمر في مدافن النفايات، حيث لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى استبدال الشاحن الخاص بهم مع كل عملية شراء لجهاز جديد.

ومع ذلك، فإن التحول إلى USB-C يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون حاليًا على موصلات Lightning سيحتاجون إلى الاستثمار في أجهزة شحن USB-C جديدة. وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية على المستهلكين، خاصة إذا كانوا يحتاجون إلى أجهزة شحن متعددة لمواقع أو أجهزة مختلفة.

على الرغم من الإزعاج الأولي، من المتوقع أن يفيد الانتقال إلى USB-C المستخدمين على المدى الطويل. وستعمل على تبسيط عملية الشحن لمختلف الأجهزة والمساهمة في تقليل النفايات الإلكترونية.

في حين أن شركة Apple قد تستفيد من مبيعات شواحن USB-C الجديدة، فإن الهدف الشامل هو الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي وتوفير تجربة شحن أكثر توحيدًا للمستهلكين. سيؤدي هذا التبديل إلى مواءمة شركة Apple مع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي اعتمدت بالفعل USB-C كمعيار عالمي.

على الرغم من المتاعب المؤقتة، يعد التحول إلى USB-C في النهاية تغييرًا إيجابيًا من شأنه أن يعزز الراحة ويساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجهزة الإلكترونية.

مصادر:

– مارك جورمان من بلومبرج

- لائحة الاتحاد الأوروبي

- دانيال هاولي، ياهو فاينانس

By مامفو بريشيا

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