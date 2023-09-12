يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max الآن من 1,199 دولارًا أمريكيًا مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت

خضع iPhone 15 Pro Max لبعض التغييرات الرئيسية، ومع هذه التغييرات يأتي سعر يبدأ جديدًا وهو 1,199 دولارًا لطراز 256 جيجابايت. بدأ سعر Pro Max العام الماضي بمبلغ 1,099 دولارًا، ولكن كان يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت فقط. يوفر iPhone الجديد مساحة تخزين أكبر ولكن بسعر أعلى.

ستطلق Apple كلاً من iPhone 15 Pro و15 Pro Max في 22 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة. انتشرت شائعات منذ أشهر مفادها أن شركة Apple ستزيد السعر بسبب التغييرات في التشكيلة، مثل تقديم إطار مصنوع من سبائك التيتانيوم المصقول وإطارات أنحف. يتميز iPhone 15 Pro Max الجديد أيضًا بمعالج A17 SoC أسرع مع وحدة معالجة الرسومات المدمجة التي تدعم تتبع الأشعة.

من المهم أن نلاحظ أن سعر 1,199 دولارًا للطراز 256 جيجابايت لا يمثل زيادة في السعر نظرًا لأن شركة Apple قامت بتحصيل نفس المبلغ لنفس سعة التخزين في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الخيار الأقل سعرًا بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت لم يعد متاحًا.

بالإضافة إلى التغييرات في الأسعار والتخزين، أجرت شركة Apple أيضًا بعض التحديثات البارزة الأخرى على أجهزة iPhone الخاصة بها. واستبدلت الشركة أخيرًا منفذ Lightning القديم بمنافذ USB-C عبر هواتفها، بما في ذلك AirPods Pro. يدعم منفذ USB-C معيار USB 3 الأسرع مع سرعات نقل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى شراء كابل USB 3 من النوع C بشكل منفصل.

علاوة على ذلك، تدعم سلسلة iPhone 15 الآن شحن Qi2، وهو معيار الشحن الجديد من Apple استنادًا إلى شحن MagSafe الخاص بها. استبدلت طرازات Pro أيضًا مفتاح الرنين/الاهتزاز القديم بزر إجراء قابل للتخصيص، على غرار الزر الموجود في هواتف سلسلة Apple Watch Ultra.

إلى جانب iPhone 15 Pro و15 Pro Max، أعلنت Apple أيضًا عن طرازي iPhone 15 و15 Plus. تتميز هذه الطرازات بالجزيرة الديناميكية وترث شرائح A16 Bionic من موديلات Pro العام الماضي. تظل الأسعار المبدئية لجهازي iPhone 15 و15 Plus كما هي في العام الماضي عند 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي.

بشكل عام، يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد بسعر أولي أعلى، لكنه يوفر مساحة تخزين أكبر ومجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة مقارنة بسابقه.

مصادر:

- الحافة