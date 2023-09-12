Apple ستتوقف عن سلسلة iPhone Mini مع إصدار iPhone 15

الليلة، من المقرر أن تكشف شركة Apple النقاب عن سلسلة iPhone 15 المرتقبة، والتي من المحتمل أن تمثل نهاية تشكيلة iPhone Mini. ويعاني هاتف iPhone Mini، الذي تم طرحه قبل بضع سنوات، من شعبية محدودة بين المستخدمين الذين يفضلون الهواتف الأصغر حجمًا.

تنتشر التكهنات حول توقف إنتاج iPhone Mini منذ بداية عام 2023، ويبدو أن قرار شركة Apple يتماشى مع هذه الشائعات. أظهرت بيانات السوق أن الطلب على الهواتف الأصغر حجمًا صغير نسبيًا مقارنة بالطرز الأكبر حجمًا والأكثر ثراءً بالميزات. ونتيجة لذلك، قررت شركة Apple تركيز جهودها على طرازات Pro لتلبية الطلب المتزايد.

وإلى جانب سلسلة iPhone 15، من المتوقع أن تطلق شركة Apple Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وAirPods Pro في هذا الحدث. هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن شركة Apple قد تقدم حافظات جديدة لسلسلة iPhone 15 مع التوقف عن إنتاج حافظاتها الجلدية. علاوة على ذلك، تدرس شركة Apple وقف تشكيلتها الحالية من ملحقات مطاط السيليكون والمطاط الفلوري كجزء من مبادرتها الأكبر للانتقال نحو مواد أكثر استدامة بيئيًا.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumours، قد تستبدل شركة آبل ملحقاتها الحالية بأخرى مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. يتضمن ذلك ملحقات مثل حافظة iPhone السيليكون المزودة بـ MagSafe، والحزام الرياضي، وSolo Loop، وAirTag Loop. ويشير التقرير أيضًا إلى إمكانية تقديم مادة متميزة جديدة تسمى FineWoven لهذه الملحقات.

ومع هذا التحول، من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تصميمات جديدة للملحقات، مثل سوار Apple Watch “FineWoven” المجهز بإبزيم مغناطيسي. ويتوافق هذا التحرك نحو مواد أكثر استدامة وصديقة للبيئة مع التزام شركة Apple بكونها شركة مسؤولة ومتطلعة إلى المستقبل.

بشكل عام، يعد حدث الليلة بتقديم منتجات وابتكارات جديدة ومثيرة من Apple، مع توديع سلسلة iPhone Mini. كما هو الحال دائمًا، تواصل Apple دفع حدود التكنولوجيا والتصميم لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

مصادر:

– حدث Apple 2023 الليلة: متى وأين تشاهد؟ ماذا سيأتي؟ التفاصيل الكاملة بالداخل

– تقرير MacRumours حول انتقال Apple المحتمل نحو مواد أكثر استدامة