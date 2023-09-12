تستعد شركة Apple للكشف عن تشكيلة iPhone 15 وسط مخاوف الوصول إلى الأسواق الصينية والمنافسة

من المتوقع أن تطلق شركة آبل تشكيلة iPhone 15 الجديدة اليوم، في ظل مواجهة تحديات في السوق الصيني وزيادة المنافسة. وشكل هاتف آيفون أكثر من نصف مبيعات أبل العام الماضي، لكن القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق في الصين تشكل تهديدا للشركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على شركة أبل أن تتعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز، أكبر منافس لها في سوق الهواتف الذكية المتميزة في الصين إلى أن تعطل ضوابط التصدير الأمريكية أعمال الهواتف الخاصة بشركة هواوي. في الأسبوع الماضي، أصدرت شركة هواوي هاتف Mate 60 Pro، وهو هاتف متطور يستخدم شرائح صينية الصنع، مما قد يشكل انتهاكًا للقيود التجارية التي فرضتها الحكومة الأمريكية.

وفي محاولة للتفوق على شركة آبل، قامت هواوي بدمج ميزات إضافية مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام الشبكة المدعومة من الحكومة الصينية. على الرغم من أن تشكيلة هواتف iPhone الحالية من Apple تتضمن إمكانات الأقمار الصناعية، إلا أنها مخصصة لحالات الطوارئ فقط. من المرجح أن تركز شركة Apple على تشكيلة منتجاتها الجديدة خلال حدثها اليوم في مقر Apple Park، حيث يتمثل التغيير الرئيسي للعملاء في التحول من كابلات الشحن "Lightning" الخاصة بشركة Apple إلى USB-C، بما يتوافق مع اللوائح الأوروبية. ويتوقع المحللون أن شركة آبل ستضع هذا التغيير كترقية، مستفيدة من سرعات البيانات الأعلى لنقل مقاطع الفيديو عالية الجودة الملتقطة على أجهزة iPhone.

ويتوقع المحللون أيضًا أن تقدم شركة Apple ميزات جديدة مثل تقنية الكاميرا "المنظار" لتحسين إمكانيات التكبير والرقائق المحسنة وحالات التيتانيوم. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم حجز هذه الميزات لجهاز جديد متطور أم أنه سيتم أيضًا إجراء ترقيات أصغر لنماذج أرخص. يتوقع الخبراء أن تقوم شركة آبل بزيادة متوسط ​​سعر الهاتف المباع لتعزيز الإيرادات، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الأسعار سترتفع في جميع المجالات أم ستقتصر على الإصدارات المتميزة. على الرغم من التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمية، شهدت شركة آبل أقل انخفاض في الشحنات بين كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، لا يزال السوق ككل يواجه ظروفًا صعبة.

وسيكون المراقبون أيضًا على اطلاع على أي مؤشرات حول خطط أبل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وواجهت الشركة استفسارات حول نواياها فيما يتعلق بهذه التقنية، لكن لم تكن هناك سوى القليل من التلميحات حتى الآن. لا تزال هناك تكهنات حول ما إذا كانت شركة Apple ستعرض نموذجًا متقدمًا من Siri أو تقدم نظرة ثاقبة لجهود البحث والتطوير في هذا المجال.

مصادر:

– رويترز: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/