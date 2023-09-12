وصول iPhone 15: ما يمكن توقعه

كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث جيل من هواتفها، iPhone 15، في حدث “Wonderlust” في كوبرتينو. يحتفظ الجهاز بالعديد من الميزات المألوفة، مثل فتحة Dynamic Island، المتوفرة الآن عبر الخط بأكمله. ومع ذلك، فإن أحد أبرز الإضافات هو المنفذ المحدث: USB-C.

تمثل هذه الخطوة من جانب شركة Apple تحولًا نحو توحيد الموصلات، مدفوعًا جزئيًا بتشريعات الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن شركة آبل ربما لم تكن متحمسة في البداية لهذا التغيير، إلا أنه في نهاية المطاف يعد تطورًا إيجابيًا للمستهلكين. يتم الآن التخلص التدريجي من منفذ Lightning، الذي تم تقديمه منذ أكثر من عام، مع انتقال خط iPad بالفعل إلى الموصل القياسي.

تم أيضًا تحسين ميزة Dynamic Island، والتي تتضمن الآن معلومات عن شركة الطيران. يتميز iPhone 15 بشاشة Super Retina XDR، المتوفرة بحجم 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز Plus. تتميز كاميرتها الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل رائعة وتستخدم تجميع البكسل لإنتاج صور عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف تكبيرًا محسنًا مع "جودة بصرية" مقربة بمعدل 2x للحصول على لقطات أكثر وضوحًا.

تم دمج إمكانات التعلم الآلي في iPhone 15. ويمكنه اكتشاف وجود شخص أو حيوان أليف (تحديدًا القطط والكلاب) تلقائيًا في الإطار وتطبيق تأثير البوكيه وفقًا لذلك. تم أيضًا تحسين وضع Smart HDR، وذلك باستخدام استشعار العمق في الكاميرا الأمامية للتمييز بشكل أفضل بين الكائنات وتوفير طيف ألوان أكثر حيوية.

تحت الغطاء، يتم تشغيل الجهاز بواسطة شريحة A16 Bionic الجديدة، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات سداسية النواة. كما أنها تتميز بتقنية النطاق فائق العرض، التي تعمل على تحسين وظيفة FindMy، على غرار Apple Watch Series 9.

وتشمل التحسينات الملحوظة الأخرى عزل الصوت المعزز لتقليل الضوضاء المحيطة، بالإضافة إلى ميزة خدمة الطريق الجديدة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع AAA. يتوفر هاتف iPhone 15 باللون الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والوردي.

المصادر: أبل