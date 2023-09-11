تم إعداد تحديث iOS 17 القادم من Apple لإحداث تغييرات مهمة على جهاز iPhone الخاص بك. يتضمن أحدث إصدار من برنامج Apple للهواتف الذكية تحديثات لتطبيقات مثل الرسائل والهاتف وFaceTime والصحة، إلى جانب تقديم ميزة جديدة تسمى StandBy. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن iOS 17 سيكون متاحًا فقط لأجهزة iPhone Xs أو الطرازات الأحدث.

من بين الترقيات الملحوظة في نظام التشغيل iOS 17 هي التحسينات التي تم إدخالها على تطبيق الهاتف. تقدم Apple ملصقات جهات الاتصال، وهي بطاقات جهات اتصال قابلة للتخصيص تظهر عند الاتصال بشخص ما أو إرسال رسالة إليه أو استخدام FaceTime. يمكن تخصيص بطاقات الاتصال هذه بالصور أو Memojis أو النصوص، مما يسمح بلمسة شخصية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البريد الصوتي المباشر بنسخ رسائل البريد الصوتي في الوقت الفعلي عندما يترك المتصل رسالة، مما يسهل فحص المكالمات والتقاط الرسائل المهمة.

يحصل تطبيق الرسائل أيضًا على تحديث مع إضافة وظيفة Check In. تتيح لك هذه الميزة إبلاغ صديق أو أحد أفراد العائلة عندما تتجه إلى وجهة معينة. إذا استغرقت وقتًا أطول من المتوقع أو خرجت عن المسار الصحيح، فسوف يرسل لك Check In إشعارًا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

سيكون من دواعي سرور مستخدمي FaceTime معرفة أن iOS 17 يقدم القدرة على ترك رسائل فيديو للمكالمات الفائتة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين التواصل عبر الفيديو حتى لو لم يرد المتلقي على المكالمة.

أحد الإضافات الفريدة لنظام iOS 17 هو وضع الاستعداد. تعمل هذه الميزة على تحويل جهاز iPhone الخاص بك إلى شاشة ذكية عند شحنه ووضعه على جانبه. فهو يتيح سهولة الوصول إلى الأدوات والإشعارات والمكالمات.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، تقدم شركة آبل ميزة جديدة تسمى الصحة العقلية ضمن تطبيق الصحة. تساعد هذه الميزة المستخدمين على تتبع صحتهم العقلية من خلال السماح لهم بتسجيل حالتهم المزاجية وتحديد العوامل التي قد تؤثر عليها. يمكن للمستخدمين أيضًا إكمال تقييمات الصحة العقلية ومشاركة المعلومات مع طبيبهم لطلب العلاج إذا لزم الأمر.

بشكل عام، يوفر iOS 17 العديد من التحديثات والميزات المثيرة لتحسين تجربة مستخدم iPhone. ومن المتوقع أن يتم طرح البرنامج في 12 سبتمبر.

مصادر:

– عنوان المصدر: نظام التشغيل iOS 17 من Apple: ما يمكن توقعه من آخر تحديث لجهاز iPhone

- المؤلف : دانيال هاولي

- النشر: ياهو فاينانس