إطلاق iPhone 15 من Apple: هل سيساعد عملاق التكنولوجيا على عكس تراجع مبيعاته؟

لقد تم الكشف عن iPhone السنوي الذي طال انتظاره، وتأمل شركة Apple أن تساعد تشكيلة iPhone 15 الجديدة في عكس تراجع مبيعاتها الأخير. مع تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية على مستوى الصناعة والمخاوف بشأن ردود الفعل العنيفة ضد التكنولوجيا ذات العلامات التجارية الأمريكية في الصين، تواجه شركة أبل بعض التحديات. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعمل لصالحها.

أولاً وقبل كل شيء، يعد جهاز iPhone هو المنتج الرئيسي لشركة Apple، حيث يحقق حوالي نصف مبيعات الشركة. وإلى جانب Apple Watch وAirPods المحدثة، والتي سيتم الإعلان عنها أيضًا في هذا الحدث، تمثل هذه المنتجات ما يقرب من 60% من إيرادات Apple.

نجحت Apple أيضًا في تحويل المستهلكين نحو الطرازات المتطورة، وتزويدهم بميزات حصرية ورقائق قوية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع iPhone 15، وقد تقوم شركة Apple برفع الأسعار في بعض الأسواق. على الرغم من التباطؤ العام في صناعة الهواتف الذكية، إلا أن شركة أبل تفوقت على نظيراتها. وبينما انخفضت شحنات هواتفها بنسبة 2% في الربع الأخير، شهد المنافسون مثل سامسونج انخفاضًا بنسبة 15%.

أحد الاهتمامات الرئيسية لشركة أبل هو السوق الصينية، وهي أكبر سوق دولية لها. لقد كان المستهلكون الصينيون نقطة مضيئة لشركة Apple، لكن الحظر الحكومي والمخاوف من رد الفعل العنيف قد يؤثر على مبيعات iPhone 15. ومع ذلك، واجهت شركة آبل تحديات مماثلة في الماضي وتمكنت من الارتداد مرة أخرى. سيراقب المستثمرون مبيعات العطلات عن كثب لمعرفة كيف تتعامل شركة Apple مع هذا الموقف.

وفي الختام، فإن إطلاق هاتف iPhone 15 من شركة Apple له أهمية كبيرة بالنسبة لعملاق التكنولوجيا حيث يهدف إلى عكس تراجع مبيعاته. ومن خلال الإمكانيات الجديدة والتركيز على الطرازات المتطورة، تأمل شركة Apple في إثارة اهتمام المستهلكين وزيادة الطلب. ورغم وجود تحديات، مثل التباطؤ العام في صناعة الهواتف الذكية والمخاوف في السوق الصينية، فإن سجل شركة أبل وعروضها المبتكرة يوفر أسباباً للتفاؤل.

مصادر:

– بلومبرج نيوز

- آي دي سي