سلسلة ساعات Apple المحايدة للكربون 9: نظرة فاحصة على التأثير الأكبر على المناخ

أعلنت شركة Apple مؤخرًا عن إطلاق ساعتها Apple Watch Series 9، والتي تدعي أنها أول منتج محايد للكربون. وفي حين أن هذه خطوة إلى الأمام بالفعل، فمن الضروري فحص الصورة الأكبر للتأثير البيئي للشركة بدلاً من التركيز فقط على استدامة المنتج الفردي.

تنطبق الحالة المحايدة للكربون لـ Apple Watch Series 9 فقط على مجموعات محددة من الأغطية والأحزمة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة آبل التوقف عن بيع الملحقات الجلدية، مثل أحزمة الساعات وحافظات الهواتف، لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، عند تقييم التزامات الشركة المناخية، من المهم النظر إلى ما هو أبعد من استدامة المنتج الفردي والنظر في التخفيض الشامل للأثر البيئي.

تهدف شركة Apple إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وهو ما يمثل علامة فارقة حاسمة ينبغي علينا تقييم الشركة على أساسها. فيما يتعلق بـ Apple Watch Series 9، ستحمل مجموعات الهيكل والحزام المحددة لهذا الطراز، جنبًا إلى جنب مع Apple Watch Ultra 2 وApple Watch SE، شعارًا يشير إلى الحياد الكربوني. تعزو شركة Apple انخفاض الانبعاثات في عملية الإنتاج إلى تحسينات المواد والكهرباء والنقل، بما في ذلك زيادة اعتماد الموردين للطاقة النظيفة. ويتم تعويض أي انبعاثات متبقية من خلال المشاريع القائمة على الطبيعة، مثل مبادرات إعادة التشجير التي تعزز امتصاص ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، تتعهد شركة Apple بمطابقة استهلاك العملاء المتوقع للكهرباء لشحن موديلات Apple Watch المحايدة للكربون من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

كجزء من التزامها بالاستدامة، استبدلت شركة Apple الجلود بمادة من نسيج قطني مضلع صغير تسمى FineWoven، يُقال إنها تحتوي على انبعاثات كربون أقل بكثير مقارنة بالجلد. ويهدف هذا التحول إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الماشية، التي ينبعث منها غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية التي تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.

ومع ذلك، على الرغم من أهمية تقليل الانبعاثات من مصادر محددة، إلا أنه لا يعكس بالضرورة التقدم الشامل الذي تحرزه الشركة نحو أهدافها المناخية. قد تقوم الشركة بتصنيع منتج واحد أقل كثافة من الكربون ولكنها تعوض هذا الإنجاز عن طريق بيع كميات أكبر من هذا المنتج، مما يؤدي إلى نفس انبعاثات غازات الدفيئة أو حتى زيادتها.

يشير أحدث تقرير عن التقدم البيئي لشركة Apple إلى انخفاض إجمالي انبعاثات الكربون، حيث تنتج الشركة ما يعادل 20.6 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022. ولتحقيق أهدافها المناخية، يجب على Apple تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول نهاية العقد. ومن المهم أن يستمر التقدم، كما يتضح من دور أوكتافيا سبنسر في دور الطبيعة الأم في مسرحية هزلية خلال حدث أبل الأخير، لتذكير الشركة بألا تخيب أمها.

المصادر: أبل