Apple تفتح باب التقديم لمعسكر رواد الأعمال السنوي، وتوسع نطاق وصولها إلى المطورين الأصليين

أعلنت شركة Apple أنها تقبل الآن طلبات الاشتراك في معسكر رواد الأعمال السنوي، وهي مبادرة تعزز التنوع والشمولية في صناعة التكنولوجيا. وكجزء من جهودها التوسعية، قامت Apple أيضًا بتوسيع نطاق وصولها ليشمل المطورين المحليين.

يوفر معسكر رواد الأعمال للمؤسسين والمطورين الممثلين تمثيلاً ناقصًا مع إمكانية وصول الشركات القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول إلى مختبر التكنولوجيا المتقدمة. الهدف من البرنامج هو تزويد رواد الأعمال بالأدوات والدعم الذي يحتاجونه للنجاح في صناعة التكنولوجيا التنافسية.

وإدراكًا للتحديات الفريدة التي يواجهها المؤسسون من المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، تلتزم شركة Apple بتوفير الفرص لهؤلاء الأفراد لتحقيق النجاح. من خلال فتح باب التقديم لمعسكر رواد الأعمال، تدعو Apple رواد الأعمال الموهوبين والطموحين للتقدم والاستفادة من هذه التجربة الغامرة.

يمكن للأفراد المهتمين التقدم للبرنامج من الآن وحتى 24 سبتمبر. ويُسمح للمنظمات بإرسال ما يصل إلى ثلاثة أعضاء لحضور المعسكر، بشرط أن يستوفوا المعايير الموضحة على موقع مطور Apple. سيتم عقد معسكر رواد الأعمال لهذا العام افتراضيًا، مع عقد جلستين منفصلتين في الفترة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر للمؤسسين الممثلين تمثيلاً ناقصًا، وبين 13 نوفمبر و17 نوفمبر للمؤسسين من النساء.

بينما تواصل Apple تشكيل مستقبل التكنولوجيا، فإنها تدرك أهمية التنوع والشمولية. من خلال مبادرات مثل Entrepreneur Camp، تهدف Apple إلى تعزيز الأفكار المبتكرة من المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وتمكين الأفراد من ترك بصمتهم في صناعة التكنولوجيا.

التعاريف:

- Entrepreneur Camp: برنامج سنوي من Apple يوفر إمكانية الوصول إلى معمل التكنولوجيا المتقدمة للمؤسسين والمطورين الممثلين بشكل ناقص مع الشركات القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول.

– المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا: المجموعات الاجتماعية التي تم تهميشها تاريخيا ولها تمثيل محدود في بعض الصناعات، مثل التكنولوجيا.

- المطورون الأصليون: المطورون الذين يُعرفون بأنهم من السكان الأصليين وهم جزء من مجتمعات السكان الأصليين.

مصادر:

– معسكر أبل لرواد الأعمال: (URL)

– موقع مطوري Apple: (URL)