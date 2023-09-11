أثار مصنع الرقائق الجديد الذي تقوم شركة TSMC بتشييده في ولاية أريزونا الإثارة بشأن زيادة إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، وخاصةً لشركة Apple. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة لن تقضي بشكل كامل على اعتماد الشركة على تصنيع السيليكون في الخارج.

وفقًا لمطلعين على بواطن الأمور، على الرغم من أن الرقائق سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة، إلا أنها ستظل بحاجة إلى إعادتها إلى تايوان للتجميع الكامل. يكشف مهندسو TSMC وموظفون سابقون في شركة Apple أن تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة، والتي تعد ضرورية لعملية التجميع النهائية، لا تتوفر بسهولة في أي مكان آخر بدون سلسلة توريد قوية.

في حين أن TSMC لا تخطط لبناء منشأة لتعبئة الرقائق في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكاليف، فمن المعتقد أن مصنع أريزونا لن ينتج ما يكفي من الرقائق لتبرير بناء منشأة تعبئة متقدمة في المنطقة.

أثار المحللون مخاوف بشأن الآثار الجيوسياسية المترتبة على القوات المسلحة البوروندية في أريزونا. ويشير ديلان باتيل، كبير المحللين في شركة SemiAnalogy، إلى أنه نظرًا لمتطلبات إرسال الرقائق مرة أخرى إلى تايوان للتغليف، فقد لا تكون المنشأة فعالة في أوقات التوترات الجيوسياسية أو الحرب.

هناك احتمال أن تستخدم شركة Apple هذه المنشأة لتصنيع شرائح معينة منخفضة الأهمية يمكن تعبئتها باستخدام العمليات المتاحة خارج تايوان. ومع ذلك، نظرًا لأن شركة Apple تعتمد بشكل كبير على طريقة الحزمة المتكاملة للمروحة من TSMC، والتي تستخدمها الشركة بكميات كبيرة فقط، فلا يزال من غير الواضح مقدار الإنتاج الذي يمكن نقله إلى أريزونا.

في حين أن مصنع الرقائق TSMC أريزونا سيساهم بلا شك في زيادة إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، فمن المهم ملاحظة أنه لن يلغي تمامًا الحاجة إلى تصنيع السيليكون في الخارج لشركة Apple.

المصادر: المعلومات، سيمي أناليسيس