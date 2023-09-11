Apple تكشف النقاب عن أجهزة وتحديثات جديدة في حدث "Wonderlust"

من المقرر أن تعقد شركة Apple حدثًا طال انتظاره بعنوان "Wonderlust" حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أجهزة جديدة وتقدم تحديثات بشأن تغييرات البرامج. تشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن يتم تقديم نماذج جديدة من iPhone وApple Watch خلال الحدث.

يشاع أن iPhone 15 يتميز بتحسينات تقنية ملحوظة من منظور التصميم. قد يتم تقديم منافذ شحن USB-C وميزة Dynamic Island لجميع طرز iPhone 15. Dynamic Island هي ميزة تتيح للمستخدمين التحقق من التنبيهات والنشاط الحالي الجاري في الجزء العلوي من الشاشة.

سيتم تشغيل الإصدارين الأساسي وPlus من iPhone 15 بواسطة شرائح A16، بينما سيحتوي الإصداران الآخران على شرائح A17. من المتوقع أن يكون لطرازي Pro وPro Max إطار أصغر وأحجام عرض أكبر. ومن المتوقع أيضًا حواف التيتانيوم. هناك تقارير تفيد بأنه قد يتم استبدال المفتاح الدائري/الصامت بـ "زر الإجراء" في طرازي Pro وPro Max.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقديم Apple Watch Series 9 في هذا الحدث، إلى جانب إصدار جديد من Apple Watch Ultra. قد يشهد كلا المنتجين تحسينات في سرعات المعالجة ويقدمان المزيد من خيارات الألوان.

ويتوقع المحللون أن يكون لإصدارات Pro وPro Max من iPhone 15 ارتفاع في الأسعار قدره 100 دولار مقارنة بالطرز السابقة، وهو ما يبرره التقدم في التكنولوجيا والرقائق وتكنولوجيا البطاريات. ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم شركات الطيران الأمريكية خصومات وعروض ترويجية لتعزيز مبيعات iPhone 15.

سيعقد حدث Apple السنوي لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي في كوبرتينو، كاليفورنيا. وشهدت الشركة انخفاضًا في صافي المبيعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عامها المالي 2023، حيث حققت 293.79 مليار دولار مقارنة بـ 304.18 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت قيمة أسهم شركة أبل بنسبة تزيد عن 43% هذا العام.

المصادر: ذا فيرج، بلومبرج