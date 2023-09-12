تقدم Apple شاحن USB-C لأجهزة iPhone 15 وAirPods Pro

خلال الحدث الأخير لشركة Apple، أعلنت الشركة أنها ستجري تغييرات كبيرة على تقنية الشحن الخاصة بها. سيتم تجهيز تشكيلة iPhone 15 القادمة بمنافذ USB-C، لتحل محل منافذ Lightning السابقة. علاوة على ذلك، تقدم Apple أيضًا مقبس شحن USB-C للجيل الثاني من AirPods Pro.

من خلال توافق USB-C الجديد، سيتمكن المستخدمون من شحن علبة AirPods Pro الخاصة بهم باستخدام كابل USB-C متصل بجهاز iPhone 15. ويمكن بالفعل طلب أحدث إصدار من AirPods Pro المزود بحافظة USB-C مسبقًا مقابل 249 دولارًا، وسيكون متاحًا متاح من 22 سبتمبر.

بالإضافة إلى تحديث منفذ الشحن، قامت شركة Apple بإجراء تحسينات على AirPods Pro من حيث المتانة. تم تصنيف كل من العلبة وسماعات الأذن الآن على تصنيف IP54 للحماية من الغبار، مما يعزز متانتها الشاملة وطول عمرها.

كشفت Apple أيضًا أن علبة USB-C ستدعم الصوت بدون فقدان زمن الوصول المنخفض عند إقرانها مع Vision Pro القادم. تتيح شريحة H2 جودة صوت 20 بت و48 كيلو هرتز، مما يعد بتجربة صوتية غامرة عند إطلاق سماعة رأس Apple في العام المقبل.

يقدم الجيل الثاني من AirPods Pro ترقيات كبيرة عن الطراز السابق، ويتميز بجودة صوت محسنة وأداء محسّن لإلغاء الضوضاء النشطة (ANC). إحدى الميزات البارزة هي الوضع الشفاف، الذي يوفر تجربة صوتية طبيعية أثناء مكالمات الفيديو والتفاعلات الصوتية. يعد الوصول بدون استخدام اليدين إلى Siri والتبديل السلس بين الأجهزة والتحكم الإضافي في مستوى الصوت من بين وسائل الراحة التي توفرها AirPods Pro.

أعلنت Apple أيضًا عن الميزات القادمة لـ AirPods Pro مع إصدار iOS 17. سيقوم Adaptive Audio بضبط وضع ANC والشفافية ديناميكيًا بناءً على بيئتك، بينما يستخدم Personalized Volume التعلم الآلي لتوقع مستوى الاستماع المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "التوعية بالمحادثة" على خفض مستوى الصوت وإعطاء الأولوية للأصوات، مما يقلل من ضوضاء الخلفية تلقائيًا.

ومن المتوقع أن تعمل تحديثات البرامج الإضافية على تحسين التبديل السلس بين الأجهزة، مما يسهل الانتقال بين أجهزة Apple. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون قريبًا من كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت عن طريق الضغط على الجذع الموجود في AirPods Pro، وهي ميزة سيتم توسيعها لتشمل طرز AirPods الأخرى أيضًا.

تطلق Apple أيضًا إصدارًا محدثًا من سماعات EarPods السلكية، المتوافقة الآن مع USB-C. بسعر 19 دولارًا، من المقرر إصدار سماعات USB-C EarPods هذا الأسبوع.

كما هو الحال دائمًا، تواصل Apple ابتكار منتجاتها، حيث تقدم وظائف محسنة وتجارب مستخدم لعملائها.

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