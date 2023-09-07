Apple تستثمر الملايين في الذكاء الاصطناعي: لاعب جديد في اللعبة

منذ بداية العام، كان هناك الكثير من الضجيج حول الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت لتطوير أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة. ومع ذلك، فإن إحدى الشركات البارزة التي ظلت هادئة نسبيًا في مجال الذكاء الاصطناعي هي شركة Apple. لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن شركة آبل تستثمر الآن ملايين الدولارات في الذكاء الاصطناعي وتستعد لتقديم أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة في المستقبل.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، تستثمر شركة Apple أموالًا كبيرة كل يوم في الذكاء الاصطناعي ولديها فرق مخصصة تعمل على نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي. يُطلق على أحد هذه الفرق اسم "النماذج التأسيسية"، والذي يركز على الذكاء الاصطناعي التحادثي ويقوده رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة أبل، جون جياناندريا. يعد المهندسون السابقون من Google أيضًا جزءًا من هذا الفريق. بالإضافة إلى ذلك، لدى Apple فرق أخرى تعمل على مشاريع مثل نماذج توليد الصور، والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، وروبوتات الدردشة لتفاعل العملاء وأتمتة المهام باستخدام Siri.

كشف المطلعون أن نموذج اللغة الأكثر تقدمًا من Apple، Ajax GPT، قد تم تدريبه على أكثر من 200 مليار معلمة وهو أقوى من LLM GPT-3.5 من OpenAI، والذي كان بمثابة الأساس لروبوت الدردشة الفيروسي ChatGPT.

في وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن شركة آبل كانت توظف بقوة لأدوار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يشير أيضًا إلى اهتمام الشركة وخططها المستقبلية في هذا المجال.

خلال زيارة إلى الهند لافتتاح أول متجر Apple Store في البلاد، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، عن حماسه للذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على أهميته في منتجات Apple مثل تخطيط القلب (ECG) الخاص بساعة Apple Watch وميزات اكتشاف السقوط. وشدد كوك على أن شركة آبل ستظل في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي الختام، تشير استثمارات شركة Apple الأخيرة في الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة إلى التزام الشركة بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها. مع احتدام المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي، تؤكد شركة Apple الآن على وجودها كلاعب مهم في هذا المجال.

مصادر:

- الحافة

– الهند اليوم التقنية