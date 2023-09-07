تُصدر Apple تحديثات أمنية طارئة لإصلاح عمليات استغلال Zero-Day

ملخص:

أصدرت شركة Apple تحديثات أمنية طارئة لإصلاح اثنتين من نقاط الضعف في يوم الصفر والتي تم استغلالها بشكل نشط لنشر برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO Group على أجهزة iPhone المصححة بالكامل. وسمحت الثغرات الأمنية، التي تم تتبعها باسم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061، للمهاجمين بإصابة أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS دون أي تفاعل من الضحية. وشمل الاستغلال مرفقات PassKit الضارة التي تحتوي على صور مرسلة عبر iMessage. للحماية من الهجمات المستهدفة، حث Citizen Lab عملاء Apple على تحديث أجهزتهم على الفور وتفعيل وضع Lockdown Mode إذا كانوا معرضين للخطر بسبب هويتهم أو مهنتهم. تم اكتشاف الثغرات الأمنية بواسطة باحثين أمنيين من Apple وCitizen Lab في إطاري عمل Image I/O وWallet. وعالجت شركة آبل العيوب في إصدارات البرامج المختلفة، بما في ذلك macOS Ventura وiOS وiPadOS وwatchOS. يمثل هذا يوم الصفر الثالث عشر الذي حددته شركة Apple هذا العام لحماية أجهزتها.

بتفاصيل اكثر:

تم استغلال ثغرات اليوم الصفري، CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061، بشكل نشط كجزء من سلسلة استغلال النقرات الصفرية لتوصيل برنامج التجسس Pegasus إلى أجهزة iPhone المصححة بالكامل. سمحت هذه الأخطاء للجهات الفاعلة في مجال التهديد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة iPhone وiPad غير المصححة.

CVE-2023-41064 هي ثغرة أمنية لتجاوز سعة المخزن المؤقت يتم تشغيلها عند معالجة الصور الضارة، في حين أن CVE-2023-41061 هي مشكلة تحقق يمكن استغلالها من خلال المرفقات الضارة.

اتخذت شركة Apple إجراءات سريعة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية من خلال إصدار تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل macOS Ventura، وiOS، وiPadOS، وwatchOS. تتضمن التحديثات تحسينات على المنطق ومعالجة الذاكرة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها أيام الصفر هذه.

علاوة على ذلك، حثت منظمة Citizen Lab، وهي منظمة بحثية غير ربحية، عملاء Apple على تحديث أجهزتهم على الفور لضمان أمانهم. كما شجعوا الأفراد الذين قد يتعرضون لخطر الهجمات المستهدفة بسبب هويتهم أو مهنتهم على تفعيل وضع التأمين. يمكن أن تساعد طبقة الحماية الإضافية هذه في حماية البيانات الحساسة ومنع الوصول غير المصرح به.

ويسلط تعاون Citizen Lab مع شركة Apple في اكتشاف أيام الصفر هذه الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المستخدمين من التهديدات المعقدة. لقد أظهرت شركة Apple التزامًا قويًا بتصحيح نقاط الضعف على الفور وضمان سلامة أجهزتها.

مصادر:

– مختبر المواطن: [أدخل عنوان URL المصدر]

- أبل: [أدخل عنوان URL المصدر]