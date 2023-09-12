الأسهم التي يجب مراقبتها خلال حدث Apple Wonderlust

من المقرر أن تستضيف شركة Apple Inc حدثها المرتقب، Wonderlust، والذي سيكشف النقاب عن دورة منتجاتها التالية، بما في ذلك iPhone 15 وتفاصيل عن Apple Watch. ومع وقوع هذا الحدث، من المتوقع أن تشهد العديد من أسهم الموردين والمنافسين تقلبات.

ومن المتوقع أن تحظى شركة Sony Group Corp، المورد الرئيسي لشركة Apple، باهتمام كبير خلال الحدث، حيث تعرض Apple قدرات التصوير الفوتوغرافي لجهاز iPhone 15 الجديد، والتي تعتمد بشكل كبير على مساهمة Sony.

من المتوقع أن تشهد شركة Qualcomm Inc، بعد الصفقة الأخيرة مع شركة Apple لتزويد أنظمة Snapdragon 5G Modem-RF لأجهزة iPhone القادمة، ارتفاعًا في سعر سهمها.

إن شركة Skyworks Solutions Inc، وهي إحدى الشركات الموردة لشركة Apple والتي توفر الرقائق لشركة التكنولوجيا، في وضع محفوف بالمخاطر لأنها تعتمد بشكل كبير على الإيرادات من Apple. ومع زيادة تطوير Apple للرقائق الداخلية، قد تواجه Skyworks تحديات إذا استمرت Apple في عرض المزيد من الرقائق ذاتية الصنع خلال أحداثها.

قد تواجه شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM)، وهي مورد رئيسي آخر لشركة Apple، ضغوطًا على سعر سهمها أثناء وبعد حدث Wonderlust.

ومن المرجح أن تحظى شركة Qorvo Inc، التي توفر مكونات لأجهزة iPhone وساعات Apple، بالاهتمام حيث تسلط شركة Apple الضوء على هذه المنتجات خلال الحدث.

وقد تشهد شركتا Broadcom Inc وSamsung Electronics Co Ltd، وكلاهما موردتان لشركة Apple، تقلبات في أسعار أسهمهما مع تقدم الحدث، خاصة أنه من المتوقع أن تقوم Samsung بتصنيع شاشات لجهاز iPhone 15 الجديد.

قد تواجه شركة Fossil Group Inc تحديات إذا تم الاهتمام بساعة Apple Watch وتم الكشف عن الأسعار التي لاقت استحسانًا أو الميزات الفريدة التي تميز منتجات Fossil خلال الحدث.

بشكل عام، تستحق هذه الأسهم المشاهدة مع ظهور حدث Apple's Wonderlust والكشف عن منتجات جديدة.

مصادر:

– شركة أبل

- شركة سوني جروب

– شركة كوالكوم

– شركة سكاي وركس للحلول

- تصنيع أشباه الموصلات في تايوان

– شركة كورفو

- شركة برودكوم

– شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

– شركة فوسيل جروب