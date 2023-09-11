حدث Apple "Wonderlust": ما يمكن توقعه

يتزايد الترقب مع اقتراب موعد حدث Apple المرتقب، "Wonderlust". ومن المتوقع أن يكشف هذا الحدث المقرر عقده غدًا عن بعض المنتجات الجديدة والمثيرة التي ستسعد محبي Apple في جميع أنحاء العالم. على الرغم من وجود عدد قليل من عمليات الإطلاق المؤكدة، مثل iPhone 15 وApple Watch Series 9، إلا أن الشائعات مليئة بالتكهنات حول ما تخبئه Apple أيضًا.

أحد أكثر عمليات الإطلاق المرتقبة هو iPhone 15. وقد قدمت التسريبات والمطلعون على الصناعة بعض الأفكار حول ما يمكن أن نتوقعه من هذا الخط الجديد من أجهزة iPhone. يقال إنه يتميز بألوان جديدة وتصميم أنحف وإطار أخف مصنوع من سبائك التيتانيوم. من المتوقع أن تكون الشاشة أكبر قليلاً، وستحتوي الكاميرا على عدسة مقربة مقربة توفر دقة محسنة ووزنًا أقل.

إحدى الترقية المثيرة للاهتمام لجهاز iPhone 15 هي قدرة Thunderbolt على نقل البيانات عالية السرعة، والتي ستسمح بسرعات شحن أسرع. لقد كانت هذه الميزة المرغوبة منذ فترة طويلة من قبل محبي iPhone، مما يجعلها إضافة متوقعة للغاية.

بالإضافة إلى iPhone 15، ستطلق Apple أيضًا Apple Watch Series 9. وفي حين أن التفاصيل حول الجهاز الجديد القابل للارتداء شحيحة، فمن المتوقع أن يكون مكملاً لجهاز iPhone 15 ويقدم وظائف وميزات محسنة.

بالإضافة إلى عمليات الإطلاق المؤكدة، هناك تكهنات بأن شركة Apple قد تطلق سماعات AirPods جديدة هذا العام. لقد مرت ثلاث سنوات منذ إصدار AirPods Max، مما يجعل هذه فرصة محتملة لشركة Apple لتقديم إصدار محدث.

والاحتمال الآخر هو أن شركة آبل ستقدم نظرة خاطفة على سماعة الرأس Vision Pro القادمة “للحوسبة المكانية”، على الرغم من أنه من غير المتوقع إصدارها حتى العام المقبل.

وبينما قد تكون هناك مفاجآت في المتجر، فمن غير المرجح أن يتم الكشف عن أجهزة iPad أو Mac جديدة في حدث "Wonderlust". من المرجح أن تحدث هذه الإصدارات في عام 2024 مع تقديم شريحة M3 من Apple.

ولأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر مشاهدة الحدث، سيتم بثه مباشرة على موقع Apple الإلكتروني. سيُعقد الحدث يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وبينما يقوم محبو Apple بالعد التنازلي للساعات، تستمر الإثارة في التزايد. ترقبوا حدث "Wonderlust" غدًا، حيث من المتوقع أن تعرض شركة Apple أحدث ابتكاراتها وتبهر الجمهور مرة أخرى.

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– حدث Apple 2023: ما يمكن توقعه. تم الاسترجاع من [المادة المصدر]