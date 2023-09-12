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حدث إطلاق Wonderlust من Apple: iPhone 15 وAirPods مع USB C وساعات Apple الجديدة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
حدث إطلاق Wonderlust من Apple: iPhone 15 وAirPods مع USB C وساعات Apple الجديدة

من المقرر أن تعقد شركة Apple حدث إطلاق Wonderlust الذي طال انتظاره والذي يعرض مجموعة من المنتجات الجديدة. سيقام الحدث في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الهند في المقر الرئيسي لشركة Apple في كوبرتينو. إن Wonderlust، كما تم تعريفها بواسطة Urban Dictionary، تعني "الرغبة في أن تكون في حالة تعجب دائمة"، وهو ما يتوافق مع هدف Apple المتمثل في إبقاء مستخدميها مندهشين ومدهشين.

ومن أبرز أحداث هذا الحدث إطلاق تشكيلة iPhone الجديدة، والتي تتضمن أربعة طرازات: iPhone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max. ومن المتوقع أن تتميز أجهزة iPhone الجديدة هذه بتكنولوجيا متقدمة وأداء محسّن، لتلبية احتياجات عشاق Apple.

بالإضافة إلى أجهزة iPhone، من المتوقع أيضًا أن تكشف شركة Apple النقاب عن الجيل التالي من Apple Watch Series 9. ومع ذلك، لا يوجد ذكر لـ Apple Watch Ultra أو Apple Watch SE هذا العام، مما يشير إلى أن التركيز سيكون على السلسلة 9 الرائدة. نموذج.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمشاهدة حدث Wonderlust، هناك العديد من الخيارات المتاحة. يمكن للمستخدمين زيارة موقع Apple الإلكتروني والانتقال إلى صفحة أحداث Apple لمشاهدة البث المباشر مباشرة. وبدلاً من ذلك، سيتم أيضًا بث الحدث على صفحة YouTube الرسمية لشركة Apple، وهي منصة تستخدمها الشركة لأحداث البث المباشر لعدة سنوات.

وثمة خيار آخر هو مشاهدة الحدث من خلال تطبيق Apple TV، والذي من المتوقع أن يتضمن قائمة حدث إطلاق iPhone 15، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين.

يعد حدث إطلاق Wonderlust من Apple بتقديم منتجات وميزات جديدة ومثيرة إلى السوق. سواء كان جهاز iPhone 15 الذي طال انتظاره أو Apple Watch Series 9 المحسّنة، فإن عشاق Apple ينتظرون متعة.

مصادر:
- القاموس الحضري (www.urbandictionary.com)
– موقع أبل (www.apple.com/apple-events/)
– صفحة أبل على اليوتيوب

By مامفو بريشيا

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