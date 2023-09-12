يتم إطلاق سلسلة iPhone 15 المرتقبة اليوم

من المقرر إطلاق سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها اليوم، وينتظر المعجبون في جميع أنحاء العالم الإطلاق بفارغ الصبر. ومن المتوقع أن يقدم هذا الجيل السادس عشر من الهاتف الذكي الشهير مجموعة من الميزات الجديدة التي ستحدث ثورة في مشهد الهواتف الذكية مرة أخرى.

يشاع أن شركة Apple ستكشف النقاب عن طرازين من سلسلة iPhone 15 – iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الأكبر. سيأتي iPhone 15 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما سيحتوي طراز Pro Max على شاشة مقاس 6.7 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك أيضًا هاتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus قياسي، إلى جانب Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra الجيل الثاني والجيل الثاني من Apple AirPods Pro.

وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تقدم أي معلومات رسمية حول أجهزة آيفون الجديدة، إلا أن التقارير المسربة تشير إلى أنها ستكون أخف وزنًا من الموديلات السابقة، وتوفر عمرًا محسنًا للبطارية، وتتميز بكاميرا مطورة. أحد التغييرات المؤكدة هو أن أجهزة iPhone الجديدة ستتضمن كابل شحن USB-C بدلاً من كابل Lightning الخاص الذي تم استخدامه في الطرز السابقة. يتوافق هذا القرار مع قانون الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن جميع الأجهزة المحمولة يجب أن تكون متوافقة مع شاحن عالمي بحلول ديسمبر 2024.

فيما يتعلق بالسعر، لم يتم الكشف عن الأرقام الدقيقة، ولكن المؤشرات تشير إلى أن أجهزة iPhone الجديدة قد تكون أغلى قليلاً من سابقاتها. لن تكون مجموعة أجهزة iPhone وساعات Apple لعام 2023 متاحة للشراء حتى 22 سبتمبر.

سيتم عقد حدث الإطلاق المرتقب، والمعروف باسم "Wonderlust"، في مسرح Steve Jobs في Apple Park، كاليفورنيا. يمكن للمعجبين متابعة البث المباشر للحدث في الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة للحصول على جميع التفاصيل حول أجهزة iPhone الجديدة وغيرها من المنتجات المثيرة.

المصادر: [المصدر]

مصادر:

– من المقرر إطلاق سلسلة iPhone 15 اليوم (12 سبتمبر). الائتمان: لو هو مينغ / غيتي إيماجز

- يقدم حدث Wonderlust منتجات جديدة للمستهلكين. الائتمان: أبل