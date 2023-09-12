Apple تكشف عن Apple Watch Ultra 2 مع ترقيات داخلية

أعلنت شركة Apple مؤخرًا عن أحدث ساعاتها الذكية الرائدة، Apple Watch Ultra 2. وبينما يظل تصميم Ultra 2 مشابهًا لسابقتها، فقد تم إجراء تحسينات كبيرة داخل الجهاز. مدعومًا بـ S9 SiP من Apple، والذي يتميز بمحرك عصبي رباعي النواة وشريحة موقع U2 فائقة الاتساع، يوفر Ultra 2 ميزات متقدمة مثل معالجة Siri على الجهاز وتتبع الموقع بشكل أكثر دقة.

تتميز Ultra 2 بشاشة مطورة، مُصنفة بـ 3,000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها ألمع شاشة على الإطلاق على Apple Watch. تدعي شركة Apple أنه يمكن للمستخدمين توقع ما يصل إلى 72 ساعة من عمر البطارية عندما يكونون في وضع الطاقة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل Ultra 2 مصنوع من التيتانيوم المعاد تدويره بنسبة 95 بالمائة، مما يعكس التزام Apple بالاستدامة.

في حين أن ترقيات الأجهزة جديرة بالملاحظة، يمكن لمستخدمي Apple Watch أيضًا توقع تغييرات كبيرة مع تقديم watchOS 10. يجلب هذا التحديث عناصر واجهة المستخدم وأيقونات التطبيقات المعاد تصميمها وميزات جديدة لرسم الخرائط وركوب الدراجات إلى واجهة الساعة. يقدم Ultra 2 أيضًا وجه ساعة جديدًا يسمى Modular Ultra، والذي يستخدم الحافة الخارجية للشاشة. علاوة على ذلك، تعمل إيماءة النقر المزدوج الجديدة على تبسيط بدء المكالمات الهاتفية وإنهائها.

تتوفر Apple Watch Ultra 2 للطلب المسبق بسعر يبدأ من 799 دولارًا وسيبدأ الشحن في 22 سبتمبر. وتضمن حدث الإطلاق، الذي أقيم في Apple Park في كوبرتينو، أيضًا تحديثات لـ Apple Watch Series 9 وطراز SE الأقل تكلفة.

مصادر:

- The Verge: Monica Chin "أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من Apple تحصل على ترقيات داخلية ولكنها تحافظ على التصميم الكبير والقوي"

- أبل.كوم