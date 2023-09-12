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نقدم لكم ساعة Apple Watch Series 9 الجديدة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
نقدم لكم ساعة Apple Watch Series 9 الجديدة

طرحت شركة Apple رسميًا Apple Watch Series 9، أحدث إضافة إلى تشكيلة ساعاتها الذكية. إحدى الميزات الرئيسية للسلسلة 9 هي Apple S9 SiP الجديد، والذي يوفر تحسينات كبيرة في الأداء والوظائف.

يتميز S9 SiP بوحدة معالجة مركزية مطورة، ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%، ومحرك عصبي رباعي النواة. تؤدي هذه الترقيات إلى مضاعفة سرعة مهام التعلم الآلي، مما يجعل الساعة الذكية أكثر قدرة من سابقاتها. كما يسمح المحرك العصبي المحسّن بمعالجة طلبات Siri على الجهاز نفسه، مما يضمن عمليات أسرع وأكثر أمانًا.

إضافة أخرى ملحوظة إلى السلسلة 9 هي شريحة النطاق فائق الاتساع الجديدة. تتيح هذه الشريحة للمستخدمين اختبار اتصال هاتف iPhone المتصل بهم وتحديد موقعه، على غرار طريقة عمل AirTag. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السلسلة 9 بشاشة يمكنها ضبط مستويات السطوع، بحد أقصى 2,000 شمعة في المتر المربع وحد أدنى 1 شمعة في المتر المربع.

إحدى الميزات البارزة في Series 9 هي إيماءة "النقر المزدوج". تتيح هذه الإيماءة للمستخدمين التحكم في الزر الأساسي في التطبيق من خلال النقر المزدوج على إصبعي الإبهام والسبابة معًا، مما يسهل أداء المهام الشائعة مثل تشغيل المجموعة الذكية أو الرد على المكالمات.

كشفت Apple أيضًا عن Apple Watch Ultra 2، التي تشترك في العديد من الميزات نفسها مثل Series 9 ولكنها توفر إمكانات عرض أكثر سطوعًا تصل إلى 3,000 شمعة في المتر المربع. يشتمل Ultra 2 على وجه ساعة جديد يسمى Modular Ultra، مصمم خصيصًا للرياضيين وعشاق الهواء الطلق الذين يحتاجون إلى إحداثيات GPS أو معلومات الارتفاع أو قياسات عمق المياه.

يتوفر كل من Apple Watch Series 9 وUltra 2 للطلب المسبق بدءًا من اليوم وسيتم إطلاقهما رسميًا في 22 سبتمبر. يبلغ سعر Series 9 399 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة Ultra 2 799 دولارًا. قدمت Apple أيضًا أساور المعصم "FineWoven" الصديقة للبيئة كخيار لسلسلة Apple Watch.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإعلانات التي تم إجراؤها خلال حدث Apple's Wonderlust، راجع تقريرنا الشامل.

مصادر:
– Apple S9 SiP: إعلان أبل
- شريحة النطاق فائق الاتساع: إعلان شركة Apple

By غابرييل بوتا

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