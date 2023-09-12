تطلق Apple سلسلة iPhone 15 وApple Watch Series 9 في حدث Wonderlust

كشفت شركة Apple أخيرًا عن سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها وأحدث إضافة إلى تشكيلة ساعاتها الذكية، Apple Watch Series 9، في حدث Wonderlust في عام 2023. سرق iPhone 15 العرض بتصميمه المثير للإعجاب وميزاته وترقياته، بينما من المتوقع أن تحظى Apple Watch Series 9 بتقدير كبير مثل سابقتها Apple Watch Series 8.

تلقت Apple Watch Series 9 ترقية باستخدام شريحة جديدة قوية من المتوقع أن تعمل على تحسين الأداء العام. قدم الطراز السابق ميزات تتبع الدورة الشهرية لصحة المرأة، وتستمر هذه الميزة في السلسلة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة Apple أيضًا ساعة Apple Watch Ultra 2 المتميزة مع إضافات وميزات جديدة.

يتم تشغيل Apple Watch Series 9 الجديدة بأحدث شرائح S9، مما يوفر أداءً محسنًا. إحدى الميزات البارزة هي تكامل Siri+health، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المساعد الصوتي للتذكير والاستعلامات المتعلقة بالصحة، مثل التحقق من معدل ضربات القلب. قدمت Apple أيضًا ميزة إيماءة النقر المزدوج المريحة التي تتيح للمستخدمين الرد على المكالمات وإنهاء المكالمات وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا والتمرير عبر الأدوات بنقرة مزدوجة بسيطة باستخدام إصبعي الإبهام والسبابة.

تعمل Apple Watch Series 9 بنظام WatchOS 10 الجديد، والذي يقدم ميزات وتحسينات إضافية لساعة Apple. ووفقا لشركة أبل، فإن Watch Series 9 ستكون متاحة الشهر المقبل وستوفر سرعة وأداء محسنين مقارنة بسابقتها. ويبلغ سعر نسخة GPS 399 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة نسخة GPS + الخلوية 499 دولارًا.

بشكل عام، عرض حدث Wonderlust الميزات والتصميمات الاستثنائية لسلسلة iPhone 15 وApple Watch Series 9. وتواصل Apple تجاوز الحدود من خلال التكنولوجيا المبتكرة، مما يوفر للمستهلكين أجهزة قوية وغنية بالميزات.

المصادر: أبل

التعاريف:

مجموعة الشرائح: مجموعة الشرائح عبارة عن مجموعة من الدوائر المتكاملة التي توفر الواجهات والوظائف اللازمة لجهاز إلكتروني معين.

WatchOS: WatchOS هو نظام التشغيل المصمم خصيصًا لساعة Apple Watch، حيث يوفر واجهة البرنامج والوظائف للجهاز.

GPU: يشير GPU إلى وحدة معالجة الرسومات، المسؤولة عن تقديم وعرض الرسومات على الأجهزة الإلكترونية.