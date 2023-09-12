Apple تكشف النقاب عن Apple Watch Series 9: أسرع وأذكى وأكثر استدامة

قدمت شركة Apple رسميًا أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، Apple Watch Series 9، في حدث Wonderlust الذي أقيم في كوبرتينو. تم تجهيز الساعة الذكية الجديدة بشريحة S9 القوية، والتي تتميز بزيادة في السرعة بنسبة 60% ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30% مقارنة بسابقتها.

إحدى الميزات البارزة في Apple Watch Series 9 هي تقديم WatchOS 10 وميزة Name Drop. تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة المعلومات الشخصية عندما يكونون على مقربة من مستخدم آخر لديه نفس الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يعمل دمج تقنية النطاق فائق العرض على تحسين إمكانية التشغيل البيني مع HomePod ويعزز وظيفة Find My.

توفر شاشة Apple Watch Series 9 إمكانات سطوع مذهلة، تتراوح من 2,000 شمعة في المتر المربع بحد أقصى إلى شمعة واحدة عند أدنى مستوى لها. يتيح إدخال ميزة Siri الصحية للمستخدمين تلقي التحديثات الصحية عبر الأوامر الصوتية. هذه الميزة مدعومة بالمحرك العصبي المحدث الذي يعزز سرعة نسخ النص بنسبة 25% مقارنة بشريحة S8.

إضافة فريدة إلى Apple Watch Series 9 هي ميزة Double Tap. باستخدام نظام الإدخال هذا، يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات مختلفة مثل الرد على المكالمات أو إيقاف تشغيل المنبهات عن طريق النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا. ومن المقرر أن تكون هذه الميزة متاحة الشهر المقبل.

تماشيًا مع التزام شركة Apple بالاستدامة، تعد Apple Watch Series 9 أول منتج للشركة "محايد للكربون على الإطلاق". ويعزى تحقيق هذه المكانة إلى استخدام المزيد من المكونات المعاد تدويرها، بما في ذلك الكوبالت، وتحسين التغليف، وشراء أرصدة الكربون "عالية الجودة".

يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من خيارات الألوان للسلسلة 9، بما في ذلك ضوء النجوم، والفضي، ومنتصف الليل، واللون الأحمر للمنتج، واللون الوردي الجديد. السعر المبدئي لـ Apple Watch Series 9 هو 399 دولارًا أمريكيًا، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم وبدء الشحن في 22 سبتمبر.

التعاريف:

– شريحة S9: أحدث شريحة طورتها شركة آبل لأجهزتها القابلة للارتداء، مما يوفر أداءً محسنًا.

- النطاق الفائق العرض: تقنية اتصالات لاسلكية تتيح نقل البيانات على نطاق قصير وعالي النطاق بين الأجهزة.

– المحرك العصبي: أحد مكونات شرائح آبل المتخصصة في مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

مصادر:

– حدث Apple Wonderlust في كوبرتينو.