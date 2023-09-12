Apple تعلن عن Apple Watch Series 9: ما الجديد؟

كشفت شركة آبل عن أحدث إصدار من ساعتها الذكية الشهيرة Apple Watch Series 9، خلال حدثها الخاص الذي أطلق عليه اسم “Wonderlust”. تحافظ ساعة Apple Watch الجديدة على نفس تصميم سابقتها ولكنها تأتي مع ترقيات ملحوظة من حيث المعالج وأجهزة الاستشعار.

أحد التحسينات المهمة في Apple Watch Series 9 هو تقديم SiP (نظام في حزمة) S9. يتميز هذا المعالج الجديد بوحدة معالجة رسومات ووحدة معالجة مركزية أسرع، مما يؤدي إلى تقليل أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام. سيستمتع المستخدمون بأداء محسّن وتشغيل أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن S9 SiP إصدارًا جديدًا من شريحة Apple ذات النطاق العريض للغاية. وعلى غرار شريحة U1، توفر تقنية النطاق العريض المحسنة "الوعي المكاني". يتيح ذلك لـ Apple Watch اكتشاف موقع الأجهزة المتوافقة الأخرى القريبة بدقة. تعمل وظيفة النطاق العريض للغاية المحسنة على تحسين ميزة Find My وتفتح الباب أمام إمكانيات جديدة.

على الرغم من أن Apple Watch Series 9 لا تقدم أي ميزات صحية جديدة، إلا أنها تتميز بمستشعر محسّن لمعدل ضربات القلب لتحسين الدقة. كما أضافت Apple جيروسكوبًا جديدًا يمكّن المستخدمين من التحكم في الساعة من خلال لفتة النقر المزدوج، مما يلغي الحاجة إلى لمس الشاشة.

ومن التحسينات الملحوظة الأخرى الشاشة الأكثر سطوعًا لساعة Apple Watch Series 9. ومع سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، توفر الشاشة صورًا رائعة، حتى في ضوء الشمس الساطع. عند عدم الاستخدام، يتم تعتيم الشاشة إلى 1 نيت فقط، مما يحافظ على عمر البطارية.

تتوفر Apple Watch Series 9 الجديدة بإصدارين مقاس 41 ملم و45 ملم، مصنوعين من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ. تبدأ أسعار السلسلة 9 من 399 دولارًا. الطلبات المسبقة لساعة Apple Watch Series 9 مفتوحة الآن، وسيتم إطلاقها رسميًا في المتاجر في 22 سبتمبر.

المصادر: أبل [أضف عنوان URL]