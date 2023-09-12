ما يمكن توقعه من ساعات Apple الجديدة: السلسلة 9 وUltra 2

من المقرر أن تكشف شركة Apple النقاب عن سلسلة iPhone 15 الجديدة، بالإضافة إلى الجيل التالي من Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في حدث "Wonderlust". وبينما يتم تداول المعلومات حول iPhone 15، ظلت الساعات الجديدة غامضة إلى حد كبير. إليك ما يمكن توقعه من ساعات Apple القادمة والتغييرات الرئيسية التي يمكن أن تجلبها.

وفقًا لتقرير بلومبرج الأخير الصادر عن مارك جورمان، سيكون لدى Apple Watch Series 9 وUltra 2 تصميم مشابه للنماذج الحالية ولكن يمكن أن تحتوي على معالج جديد وترقيات مختلفة لأجهزة الاستشعار والمكونات. وقد يشمل ذلك مستشعرًا أكثر دقة لمعدل ضربات القلب، مما يعزز قدرات تتبع اللياقة البدنية في الساعات. ويشاع أيضًا أن الساعات الجديدة تأتي مع شريحة U2 جديدة، وهي نسخة مطورة من شريحة النطاق العريض الحالية.

بالنسبة لعشاق المغامرات، قد تقدم شركة Apple ساعة Apple Watch Ultra 2 جديدة باللون الأسود بالكامل. ويشتهر طراز Ultra الحالي بغلافه المصنوع من التيتانيوم وبنيته الزجاجية المتينة، مما يجعله مثاليًا للأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة والغوص. ومع ذلك، كان متوفرًا بلون واحد فقط، وهو اللون الرمادي. ولمعالجة هذا القيد، قد تقدم Apple إصدارًا أسود بالكامل من Ultra 2.

كانت هناك شائعات عن إعادة تصميم كبيرة لساعة Apple Watch، على غرار تأثير iPhone X على iPhone. وكان من المتوقع في البداية إطلاق هذه الساعة المعاد تصميمها، والتي تتميز بشاشة microLED، في عام 2024. ومع ذلك، يبدو أن إصدارها قد يتأخر حتى النصف الثاني من هذا العقد. يشير المحللون إلى أنه من المرجح الآن إطلاق microLED Apple Watch Ultra في الربع الأول من عام 1 بدلاً من النصف الثاني المتوقع سابقًا من عام 2026.

في حين أن سلسلة iPhone 15 حظيت بالكثير من الاهتمام، ظلت ساعات Apple الجديدة تحت الرادار نسبيًا. قد لا تختلف Series 9 وUltra 2 بشكل كبير في المظهر عن أسلافهما، ولكن معالجاتهما المحدثة وأجهزة الاستشعار المحسنة والإدخال المحتمل لجهاز Ultra 2 باللون الأسود بالكامل من المرجح أن تجعلهما خيارات مقنعة لعشاق Apple والمستخدمين الذين يركزون على اللياقة البدنية.

المصادر: بلومبرج، ماكرومورز