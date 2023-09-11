Apple Watch Series 8: شراء رائع مع صفقة أمازون

من المقرر أن تقوم شركة Apple بكشف النقاب عن أجهزة iPhone وiPad وApple Watch في حدث "Wanderlust". بينما تميل شركة Apple إلى إزالة الموديلات القديمة بسرعة من موقعها، لا تزال Apple Watch Series 8 خيارًا ممتازًا للشراء لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء روتين اللياقة البدنية الخاص بهم باستخدام تطبيقات مختلفة.

والخبر الأفضل هو أن أمازون تقدم حاليًا خصمًا بنسبة 22٪ على Apple Watch Series 8، مما يخفض السعر إلى 309.99 دولارًا فقط، أي توفير 90 دولارًا.

تأتي Apple Watch Series 8 مزودة بميزات رئيسية مثل جهاز تعقب GPS واكتشاف الأعطال ومستشعر درجة الحرارة والوصول إلى متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية. تم إطلاقه في سبتمبر 2022.

على الرغم من أن السلسلة 9 تلوح في الأفق، إلا أن هذه الصفقة تثبت أنها طريقة ممتازة لبدء نمط حياة نشط. قد لا تقدم Watch Series 8 العديد من الميزات الإضافية مقارنة بالسلسلة 7، لكنها لا تزال توفر فوائد مثل مستشعر درجة الحرارة لتتبع الإباضة واكتشاف الأعطال. علاوة على ذلك، مع الإصدار القادم من watchOS 10، ستتلقى Apple Watch Series 8 العديد من التحسينات وواجهة مستخدم جديدة.

قم بمراجعة الإجماع من LiveScience وTechRadar وTom's Guide وT3 بتقييم Apple Watch Series 8 بشكل إيجابي. يوصى به بشدة لأولئك الذين يريدون جهازًا أنيقًا لتتبع الخطوات والتمارين الرياضية والمزيد، بالإضافة إلى الوصول إلى الآلاف من تطبيقات Apple Watch عبر فئات مختلفة.

إذا كنت تفكر في الشراء، فضع في اعتبارك أن السلسلة 9 قد توفر ميزات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن Apple Watch Series 8 غير متوافقة مع هواتف Android. ومع ذلك، إذا كنت تريد جهازًا موثوقًا به لتتبع أهداف لياقتك البدنية، فإن Apple Watch Series 8 تعد خيارًا ممتازًا.

المصادر: LiveScience، TechRadar، دليل توم، T3