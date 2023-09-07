يحصل تطبيق Apple Watch Heart Rate على إعادة تصميم مع نظام التشغيل watchOS 10

حصل تطبيق معدل ضربات القلب لساعة Apple Watch على إعادة تصميم كبيرة مع إصدار watchOS 10. وإلى جانب المظهر الجديد، يتضمن التطبيق الآن ميزة جديدة رائعة تتيح للمستخدمين تصور نبضات قلبهم في الوقت الفعلي.

أدخل نظام watchOS 10 إصلاحًا شاملاً على تجربة Apple Watch، حيث قدم واجهة مستخدم جديدة لعناصر واجهة المستخدم، وتتبع الحالة المزاجية للصحة العقلية، ووجوه ساعة جديدة، وإصدارات مُجددة من التطبيقات الأصلية مثل الطقس، والأسهم، والصفحة الرئيسية، والخرائط، والرسائل، والساعة العالمية، ومعدل ضربات القلب.

توفر التطبيقات المعاد تصميمها في watchOS 10 المزيد من المعلومات في لمحة وتوفر طرقًا جديدة للتنقل والوصول إلى المحتوى بسرعة. يتمتع تطبيق معدل ضربات القلب الآن بواجهة أكثر أناقة مقارنة بتصميمه السابق في نظام التشغيل watchOS 9. وتشغل واجهة المستخدم الشاشة بأكملها وتتضمن تأثيرًا مموجًا ينبض مع كل نبضة قلب.

عند تشغيل تطبيق معدل ضربات القلب، سيرى المستخدمون رمز قلب مظلل بينما تقيس الساعة نبضهم الحالي. يبدأ الرمز بعد ذلك بالنبض بالتزامن مع نبضات قلب المستخدم، مما يسمح له بتصور معدل ضربات قلبه في الوقت الفعلي.

يتضمن التطبيق المحدث شاشات متنوعة تعرض نطاق معدل ضربات القلب اليومي للمستخدم ومعدل الراحة ومعدل المشي ومعدلات التمرين. تتميز هذه الشاشات بمظهر أكثر نظافة وتتميز بأزرار المعلومات "i" التي توفر معلومات إضافية حول معدلات الراحة والمشي.

في الجزء السفلي من التطبيق، يمكن للمستخدمين العثور على تفاصيل معدل ضربات القلب لأي تمرينات قاموا بإكمالها خلال اليوم، بما في ذلك أرقام التعافي من أمراض القلب.

يتوفر تطبيق Apple Watch Heart Rate الجديد في نظام التشغيل watchOS 10، والذي هو حاليًا في مرحلة تجريبية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بمجرد تثبيت watchOS 10، لا توجد طريقة للرجوع إلى watchOS 9.

بشكل عام، توفر إعادة التصميم والإمكانيات الجديدة لتطبيق Heart Rate في نظام التشغيل watchOS 10 تجربة غامرة وغنية بالمعلومات لمستخدمي Apple Watch.

مصادر: 9to5Mac