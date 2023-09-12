آخر التحديثات على Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2

تستمر سلسلة Apple Watch في تحسين ميزاتها وتصميماتها مع كل جيل جديد. من المتوقع أن يقدم حدث Apple اليوم أحدث جيل من Watch 9 وتحديثًا لطراز Watch Ultra. في حين أنه من المرجح أن يكون كلا النموذجين عبارة عن تحديثات متكررة، إلا أن هناك العديد من النقاط الرئيسية الجديرة بالذكر.

التحديث الأكثر أهمية لسلسلة Apple Watch هو تقديم مجموعة شرائح S9، والتي تعتبر أكبر ترقية منذ شريحة S6 المستخدمة في Watch Series 6. وبناءً على التقارير، ستعتمد مجموعة شرائح S9 على 5nm A15 SoC من Apple، تقديم مكاسب ملحوظة في الأداء وتحسين الكفاءة مقارنة بالأجيال السابقة.

إضافة أخرى ملحوظة إلى كل من سلسلة Watch 9 وWatch Ultra 2 هي تضمين شريحة U2 Ultra Wideband (UWB). ستوفر هذه الشريحة دقة فائقة في تحديد الموقع، ومن المقرر أيضًا دمجها في سلسلة iPhone 15 القادمة وسماعة Vision Pro.

فيما يتعلق بالتتبع الصحي، من المتوقع أن تقدم شركة Apple مستشعرًا بصريًا محدثًا لمعدل ضربات القلب لـ Watch Series 9 وUltra 2. ومن المتوقع أن يقدم هذا المستشعر الجديد نتائج أكثر دقة مقارنة بسابقه.

إحدى الميزات المُشاع عنها في Watch Ultra 2 هي الغلاف الأخف، والذي يمكن تحقيقه من خلال استخدام الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في الوزن إلى جعل Watch Ultra 3 أكثر راحة عند الارتداء.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتوفر خيارات ألوان جديدة لكل من Series 9 وWatch Ultra 2. وقد تأتي نسخة الألومنيوم من Watch 9 باللون الوردي، في حين يشاع أن Watch Ultra 2 ستكون متاحة باللون الأسود الأنيق وكذلك الفضي. قد تكون هناك أيضًا خيارات جديدة لأحزمة الساعة، بما في ذلك خيارات الإبزيم المنسوج والمغناطيسي.

وفي الختام، تعد Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2 بالعديد من التحديثات والإضافات لتعزيز الأداء والدقة والجماليات. مع تقديم شريحة S9، وشريحة U2 UWB، ومستشعر معدل ضربات القلب المحدث، والغلاف الأخف، والألوان والأشرطة الجديدة، تواصل Apple تحسين عروض ساعاتها الذكية.

التعاريف:

- شريحة S9: أحدث شريحة مستخدمة في سلسلة Apple Watch، تقدم أداءً وكفاءةً محسنين.

– شريحة U2 Ultra Wideband (UWB): شريحة توفر دقة فائقة لتحديد موقع الأجهزة.

– مستشعر معدل ضربات القلب البصري: جهاز استشعار يستخدم لقياس معدل ضربات القلب بصريًا، ويتم ارتداؤه عادةً على المعصم.

– الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد: مكونات الساعة التي يتم تصنيعها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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