يقدم نظام التشغيل iOS 17 من Apple أداة لتتبع المشاعر لتطبيق الصحة

يتضمن آخر تحديث لبرنامج Apple، iOS 17، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تتبع حالتهم المزاجية وعواطفهم اليومية. تهدف الأداة، المعروفة باسم "أخذ عينات الخبرة" في مجال أبحاث المشاعر، إلى مساعدة المستخدمين على بناء الوعي العاطفي والمرونة.

تتيح أداة تتبع المشاعر، المتوفرة في تطبيق Apple Health لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch، للمستخدمين تسجيل مشاعرهم على مقياس متدرج من "غير سارة للغاية" إلى "ممتعة للغاية". يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من قائمة الصفات لتصنيف مشاعرهم والإشارة إلى العوامل التي ربما أثرت عليهم.

قد يكون قرار شركة أبل بتضمين أداة لتتبع المشاعر مدفوعًا بصناعة الكشف عن المشاعر والتعرف عليها الناشئة، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بحلول عام 2024. وبينما ينقسم العلماء حول ما إذا كان من الممكن الاستدلال على العواطف بدقة من الإشارات الجسدية وحدها، فإن شركة أبل يشير إدراج التقارير الذاتية إلى الاعتراف بأهمية التجربة الذاتية في فهم العواطف.

توفر الميزة الجديدة طريقتين لإعداد التقارير: "المشاعر المصنفة" للمشاعر في اللحظة الحالية و"الحالات المزاجية المخصصة" للمشاعر اليومية العامة. في حين أن التمييز بين العواطف والحالات المزاجية لم يتم تعريفه بوضوح، فإن منح المستخدمين القدرة على تحديد أطر زمنية وأنواع مختلفة من المشاعر قد يساعد في زيادة الوعي الذاتي وتحديد التحيزات في الذاكرة ومحفزات الحالة المزاجية.

على الرغم من أن الميزة الحالية لا تلتقط سوى البعد التكافؤي للشعور (المتعة مقابل عدم الرضا)، يقترح الباحثون أن قياس مستويات السعادة والكراهية والإثارة بشكل منفصل من شأنه أن يوفر فهمًا أكثر شمولاً لمشاعر الشخص. ومع ذلك، فإن قائمة Apple الأولية لفئات المشاعر تغطي نطاقًا واسعًا من المشاعر، وهي نقطة انطلاق جيدة.

أظهرت الأبحاث أن مراقبة المشاعر وتصنيفها يمكن أن يعزز التمايز العاطفي ويساعد الأفراد على التعامل مع الضيق، مما يساهم في تحسين الأداء النفسي. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن أنماط التقلبات اللحظية في المشاعر اليومية قد تكون مؤشرا على مشاكل الصحة العقلية. توفر قاعدة مستخدمي Apple الكبيرة وتاريخ التعاون البحثي فرصًا واعدة لتعزيز فهمنا لاضطرابات الصحة العقلية الشائعة وعلاجها.

وبينما تؤكد شركة آبل للمستخدمين إجراءات الخصوصية والأمان المعمول بها لحماية بياناتهم الصحية، فإن الميزة الجديدة تتطلب من المستخدمين مشاركة معلومات شخصية إضافية. ومن المهم للمستخدمين أن يوازنوا بين الفوائد المحتملة والمخاطر وأن يأخذوا في الاعتبار مستوى راحتهم عند مشاركة هذه البيانات.

المصادر: [المقال المصدر]