حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 وApple Watch Series 9 والمزيد في حدث Wonderlust

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 وApple Watch Series 9 والمزيد في حدث Wonderlust

من المقرر عقد حدث إطلاق Apple المرتقب، Wonderlust، في 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن يجلب مجموعة من المنتجات الجديدة والمثيرة. ومن المقرر أن يعرض الحدث تشكيلة iPhone 15 التي طال انتظارها، إلى جانب Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وAirPods Pro 2.

هناك الكثير من الترقب حول iPhone 15، حيث يشاع أن شركة Apple ستقدم ميزات رائدة وتغييرات مهمة في التصميم. تشير المصادر إلى أن تشكيلة iPhone الجديدة ستشمل ثلاثة طرازات: iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. من المتوقع أن تحتوي الأجهزة على شاشات عرض محسنة وأنظمة كاميرا متقدمة وقدرة معالجة محسنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات عن وجود ميزة Touch ID أسفل الشاشة ودعم معدلات التحديث العالية.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم الكشف عن Apple Watch Series 9 في هذا الحدث. وفي حين أن التفاصيل محدودة، يتوقع المطلعون على الصناعة أن الساعة الذكية الجديدة ستتمتع بقدرات محسنة لتتبع الصحة وعمر بطارية محسن. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات عن عامل الشكل المعاد تصميمه وخيارات حزام الساعة الجديدة.

علاوة على ذلك، من المقرر أن يتم في الحدث عرض ساعة Apple Watch Ultra 2، والتي يُشاع أنها تحتوي على شاشة دائرية، تشبه الساعات التقليدية. ومن المتوقع أن يستهدف الجهاز عشاق اللياقة البدنية من خلال ميزات تتبع التمارين المتقدمة ومجموعة من التطبيقات التي تركز على الصحة.

أخيرًا، من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن AirPods Pro 2، خليفة سماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة. تشير الشائعات إلى أن سماعات AirPods الجديدة ستتميز بجودة صوت محسنة وإلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية محسن.

أما بالنسبة للسعر والتوفر، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الحدث. تأتي منتجات Apple عمومًا بسعر مميز، لكن الشركة غالبًا ما تقدم تكوينات تخزين متنوعة لتلبية الميزانيات المختلفة.

مع اقتراب حدث Wonderlust، ينتظر عشاق Apple وعشاق التكنولوجيا على حد سواء بفارغ الصبر الكشف عن هذه الأجهزة المرتقبة.

مصادر:
- أبل من الداخل: www.appleinsider.com
– MacRumors: www.macrumors.com

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

EA تكشف عن ميزات مثيرة وتاريخ إصدار NHL 24

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

تشهد أحدث أجهزة iPhone من Apple طلبًا قويًا، وتأخر مواعيد التسليم حتى نوفمبر

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات