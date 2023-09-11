Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 وApple Watch Series 9 والمزيد في حدث Wonderlust

من المقرر عقد حدث إطلاق Apple المرتقب، Wonderlust، في 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن يجلب مجموعة من المنتجات الجديدة والمثيرة. ومن المقرر أن يعرض الحدث تشكيلة iPhone 15 التي طال انتظارها، إلى جانب Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وAirPods Pro 2.

هناك الكثير من الترقب حول iPhone 15، حيث يشاع أن شركة Apple ستقدم ميزات رائدة وتغييرات مهمة في التصميم. تشير المصادر إلى أن تشكيلة iPhone الجديدة ستشمل ثلاثة طرازات: iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. من المتوقع أن تحتوي الأجهزة على شاشات عرض محسنة وأنظمة كاميرا متقدمة وقدرة معالجة محسنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات عن وجود ميزة Touch ID أسفل الشاشة ودعم معدلات التحديث العالية.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم الكشف عن Apple Watch Series 9 في هذا الحدث. وفي حين أن التفاصيل محدودة، يتوقع المطلعون على الصناعة أن الساعة الذكية الجديدة ستتمتع بقدرات محسنة لتتبع الصحة وعمر بطارية محسن. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات عن عامل الشكل المعاد تصميمه وخيارات حزام الساعة الجديدة.

علاوة على ذلك، من المقرر أن يتم في الحدث عرض ساعة Apple Watch Ultra 2، والتي يُشاع أنها تحتوي على شاشة دائرية، تشبه الساعات التقليدية. ومن المتوقع أن يستهدف الجهاز عشاق اللياقة البدنية من خلال ميزات تتبع التمارين المتقدمة ومجموعة من التطبيقات التي تركز على الصحة.

أخيرًا، من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن AirPods Pro 2، خليفة سماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة. تشير الشائعات إلى أن سماعات AirPods الجديدة ستتميز بجودة صوت محسنة وإلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية محسن.

أما بالنسبة للسعر والتوفر، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الحدث. تأتي منتجات Apple عمومًا بسعر مميز، لكن الشركة غالبًا ما تقدم تكوينات تخزين متنوعة لتلبية الميزانيات المختلفة.

مع اقتراب حدث Wonderlust، ينتظر عشاق Apple وعشاق التكنولوجيا على حد سواء بفارغ الصبر الكشف عن هذه الأجهزة المرتقبة.

مصادر:

- أبل من الداخل: www.appleinsider.com

– MacRumors: www.macrumors.com