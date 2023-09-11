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ثغرة أمنية في iPhone تعرض الأجهزة لهجمات برامج التجسس Pegasus

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
ثغرة أمنية في iPhone تعرض الأجهزة لهجمات برامج التجسس Pegasus

في الأسبوع الماضي، اكتشف باحثو الأمن السيبراني في Citizen Lab بجامعة تورونتو ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة iPhone التي تم استغلالها بشكل نشط لتقديم برنامج التجسس Pegasus الذي طورته مجموعة NSO. وسمحت الثغرة، المعروفة باسم BLASTPASS، للمهاجمين باختراق أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS (16.6) دون أي تفاعل من الضحية.

واكتشف الباحثون الثغرة الأمنية أثناء فحص جهاز شخص يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني ومقرها واشنطن العاصمة. تضمن الهجوم صورًا ضارة مرسلة عبر iMessage من حساب المهاجم إلى جهاز الضحية باستخدام مرفقات PassKit. على الرغم من أن Citizen Lab يعتقد أن المهاجم ارتكب خطأً في التثبيت، إلا أن اكتشافه دفعهم إلى الكشف عن النتائج التي توصلوا إليها لشركة Apple.

استجابت شركة Apple بسرعة من خلال إصدار تصحيحات وتعيين اثنين من نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) لمعالجة الاستغلال. وأوصوا أيضًا بأن يقوم جميع المستخدمين بتحديث أجهزتهم على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد وضع Lockdown Mode من Apple، والذي يوفر حماية معززة عن طريق حظر أنواع مختلفة من المحتوى الضار المحتمل، بما في ذلك مرفقات الرسائل ومكالمات Facetime غير المعروفة، لمنع هذا الهجوم بالتحديد.

وفقًا لكين ويستن، خبير الأمن السيبراني في Panther Labs، فإن الكشف عن هذه الثغرة الأمنية سيؤدي على الأرجح إلى استغلال أكثر انتشارًا، يتجاوز الاستخدام التجاري لبرامج التجسس. كما أعرب عن مخاوفه بشأن الافتقار إلى الشفافية من قبل NSO فيما يتعلق بأهداف مآثرهم، وسلط الضوء على الحالات التي تم فيها استهداف الأفراد الأبرياء، بما في ذلك الصحفيين والمعارضين، من قبل الأنظمة الاستبدادية باستخدام برنامج Pegasus.

ورفضت شركة NSO، التي تخضع للتدقيق بسبب المراقبة المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان، الرد على هذه الادعاءات دون دعم البحث. يؤكد هذا الاكتشاف والاستجابة السريعة من جانب شركة Apple على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني في مكافحة التهديدات السيبرانية والدور الحاسم لتحديثات البرامج المنتظمة في الحفاظ على أمان الأجهزة.

مصادر:
- مختبر المواطن بجامعة تورنتو
- رويترز

By مامفو بريشيا

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