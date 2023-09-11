تصدر Apple تحديثات لأنظمة التشغيل الأقدم لإصلاح مشكلة الأمان

أصدرت Apple مؤخرًا تحديثات لأنظمة التشغيل الأقدم لديها، بما في ذلك iOS وiPadOS 15.7.9، وmacOS Monterey 12.6.9، وmacOS Big Sur 11.7.10. تهدف هذه التحديثات إلى معالجة مشكلة أمنية وتوفير التوافق مع الأجهزة والملحقات الأخرى.

بينما تركز شركة Apple عادةً على أنظمة التشغيل من الجيل الحالي، فإنها تصدر أحيانًا تحديثات للطرز القديمة غير القادرة على تشغيل أحدث الإصدارات. تخدم هذه التحديثات أغراضًا متعددة، بما في ذلك تحسينات الأمان وتمكين التوافق مع الأجهزة الأحدث.

تم تقديم التحديثات قبل يوم واحد من حدث Apple الخاص، ويمكن للمستخدمين تثبيتها من خلال أنظمة تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم. بالنسبة لنظامي التشغيل iOS وiPadOS، يمكن العثور على التحديثات في قائمة الإعدادات ضمن تحديث البرامج العامة.

يتم تحديد تحديثات iOS 15.7.9 وiPadOS 15.7.9 من خلال رقم الإصدار 19H365. يحمل تحديث macOS Big Sur 11.7.10 رقم الإصدار 20G1427، بينما تم تعريف macOS Monterey 12.6.9 على أنه الإصدار 21G726.

أحد التحسينات الرئيسية في هذه التحديثات هو تصحيح CVE-2023-41064، وهو ثغرة أمنية قد تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال صورة تم إنشاؤها بشكل ضار باستخدام ImageIO. يعالج التصحيح مشكلة تجاوز سعة المخزن المؤقت عن طريق تحسين معالجة الذاكرة، مما يجعلها أكثر أمانًا.

وقد أقرت شركة Apple بوجود تقارير تشير إلى استغلال نشط لهذه الثغرة الأمنية. يعود الفضل في اكتشاف CVE-2023-41064 إلى مختبر Citizen Lab في كلية مونك بجامعة تورونتو.

مصادر:

– مختبر المواطن في مدرسة مونك بجامعة تورنتو